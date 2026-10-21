Oaxaca domina el 89% de la producción de mezcal en México

Oaxaca se consolida como el corazón de la industria mezcalera al concentrar el 89.47 por ciento de la producción nacional de esta bebida, de acuerdo con las cifras más recientes de la Matriz de Indicadores de la Industria.

El volumen generado en los palenques oaxaqueños sostiene el consumo interno y abastece los mercados internacionales más exigentes, consolidando el valor del trabajo artesanal de miles de familias del campo oaxaqueño.

En el ámbito del comercio exterior, el Informe Estadístico 2026 del Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal (COMERCAM) reporta que la entidad envía 6 millones 181 mil 942 litros de este destilado a otros países.

Esta cifra representa el 80.12 por ciento de las exportaciones totales de mezcal producidas en todo México.

Oaxaca lidera el mercado global del mezcal ancestral en 2026 ı Foto: Especial

Entre los principales destinos comerciales donde se consume el destilado oaxaqueño destacan Estados Unidos, España, Canadá, Italia, Reino Unido, China y Alemania, naciones donde la demanda de bebidas con denominación de origen mantiene un crecimiento sostenido.

Respecto al origen botánico de la producción, la variedad espadín encabeza el volumen industrial con más de 5 millones de litros elaborados.

Le siguen los ensambles con más de 385 mil litros, el maguey cenizo con 123 mil litros y el tobalá con 110 mil litros. La industria también aprovecha variedades silvestres y cultivadas como el maguey verde, azul y papalote.

Oaxaca lidera el mercado global del mezcal ancestral en 2026 ı Foto: Especial

Más allá de las cifras económicas, el destilado representa un pilar fundamental en la identidad cultural del estado. Esta tradición impulsa el turismo local mediante la ruta “Caminos del Mezcal”, un recorrido por municipios de gran riqueza histórica.

La ruta turística abarca poblados emblemáticos como Santa María del Tule, famoso por su ahuehuete milenario, y San Jerónimo Tlacochahuaya, localidad que resguarda un templo religioso del siglo XVI.

Asimismo, el trayecto incluye a Teotitlán del Valle, reconocido por sus talleres de tejido en lana, y Tlacolula de Matamoros, un punto de encuentro comercial tradicional gracias a su tianguis dominical.

El recorrido concluye en la zona arqueológica de San Pablo Villa de Mitla y en Santiago Matatlán, comunidad considerada la capital mundial del mezcal, donde los palenques y campos de agave muestran el proceso ancestral de elaboración.

Oaxaca lidera el mercado global del mezcal ancestral en 2026 ı Foto: Especial

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MSL