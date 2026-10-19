Oaxaca celebra el Día del Pueblo Afromexicano con la primera Guelaguetza Afro

Al reconocer el valor cultural, social e histórico del pueblo negro afromexicano de Oaxaca, el Gobernador Salomón Jara Cruz destacó su compromiso de que esta grandeza se traduzca en derechos, justicia y mejores oportunidades para sus habitantes.

Desde Chacahua Isla, con motivo del Día del Pueblo Negro Afromexicano de Oaxaca, que se conmemora el 19 de octubre, el Mandatario estatal dijo que, durante mucho tiempo esta población no recibió el reconocimiento que merecía, por lo que reivindicar su historia también significa hacer justicia como sujetos de derecho público.

Autoridades estatales y municipales impulsan la realización de "La Rejunjuneada", la primera Guelaguetza Afro en Villa de Tututepec. ı Foto: Gobierno Oaxaca

“La grandeza de Oaxaca está en sus pueblos, en su diversidad y en la dignidad con la que han defendido su identidad a lo largo de los siglos, y nuestro compromiso es que esa grandeza se traduzca en derechos, en justicia y en mejores oportunidades para todas y todos”, destacó.

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Por lo que, en su administración se ha propuesto que la nueva Constitución debe reconocerse en toda su diversidad y construirse con la voz de sus pueblos, y las ideas y propuestas de las comunidades afromexicanas que también forman parte de este proceso.

Enid Azucena Torres Agustiniano, Diosa Centéotl 2026, participó como portavoz de las comunidades originarias y afromexicanas. ı Foto: Gobierno Oaxaca

En tanto, el presidente municipal de Villa de Tututepec, Eder Muñoz Peña, señaló que en esta comunidad viven tres grandes raíces: chatina, mixteca y negra afromexicana; de las 55 poblaciones, 27 de ellas tienen habitantes afromexicanos, lo que representa el 50.7 por ciento.

Indicó que la Guelaguetza Afro “La Rejunjuneada”, que se celebra en este lugar, es más que una fiesta, es justicia histórica, reconocimiento y es orgullo del pueblo afromexicano, por lo que reconoció al Gobernador su aportación y la lucha por que los derechos de este pueblo sean escuchados y respetados.

Habitantes y autoridades de la Costa oaxaqueña celebran el reconocimiento constitucional e histórico de las comunidades afromexicanas ı Foto: Gobierno Oaxaca

La representante de la Diosa Centéotl 2026, Enid Azucena Torres Agustiniano, quien también es portavoz de los pueblos originarios y afromexicano, expuso que este pueblo es parte de la identidad del estado. “Nosotras y nosotros somos historia, presente y cultura, pero también futuro”.

Dignidad, Fuerza, Memoria y Orgullo de Oaxaca Afro

En Chacahua Isla, Villa de Tututepec, paraíso natural enclavado en el Parque Nacional Lagunas de Chacahua, se realizará a las 16:00 horas La Rejunjuneada, primera Guelaguetza Afro, con el tradicional convite, con un peculiar recorrido náutico y continuar por las principales calles de la comunidad.

A las 17:00 horas, frente a la laguna de Chacahua, el mundo será testigo del talento, la fuerza y el ritmo de 12 delegaciones oficiales participantes, quienes presentarán con orgullo sus danzas identitarias en que el pueblo afromexicano estará presente con su cultura viva, su voz será escuchada y sus tradiciones merecen ser conocidas, respetadas y celebradas.

Autoridades estatales y municipales impulsan la realización de "La Rejunjuneada", la primera Guelaguetza Afro en Villa de Tututepec. ı Foto: Gobierno Oaxaca

Presencia del pueblo negro y afromexicano en la entidad

Oaxaca tiene el municipio con mayor porcentaje de población afromexicana

Concentra el 7.5% del total de las personas afromexicanas/afrodescendientes del país

11 de los 16 municipios con mayor porcentaje de población afromexicana

En 526 de sus 570 municipios existe presencia afromexicana

42 municipios con 10% o más de población afromexicana

703 comunidades con 10% o más de población afromexicana.

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