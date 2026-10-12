Nueva Constitución, un acto de reivindicación para los pueblos: Salomón Jara

El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, refrendó el compromiso de su administración, para que este 12 de octubre sea un día de reivindicación histórica de la resistencia indígena, y que en Oaxaca se concreta con la propuesta de nueva Constitución, la cual prioriza a los pueblos indígenas y afromexicano, además de garantizar todo el apoyo del Estado para fortalecer las policías municipales.

“Al ser Oaxaca la cuna de la transformación, hoy 12 de octubre, conmemoramos la grandeza de una nación que ya estaba construida, mucho antes de la llegada de los colonizadores; ya había conocimientos, lenguas, sistemas de organización, formas de gobierno y una riqueza cultural que sigue viva hasta nuestros días”, refirió Salomón Jara Cruz.

Por lo que, como parte de esta reivindicación, señaló que ha entregado al Congreso del Estado una propuesta de reforma integral a la Constitución de Oaxaca, que se construye a partir de la voz y la participación de miles de oaxaqueñas y oaxaqueños.

Una Constitución -dijo Salomón Jara Cruz- que reconozca la grandeza de los 16 pueblos originarios y del pueblo afromexicano; que fortalezca sus derechos y que garantice que el Estado respete su autonomía y sus decisiones.

El Gobernador Salomón Jara Cruz también habló de la importancia de la nueva constitución para fortalecer a las policías municipales y a los ayuntamientos, para que tengan mejores herramientas para poner orden y mantener la paz.

El proyecto de reforma integral, atribuye la facultad de investigar a las policías municipales y, además de estar supeditada a la presidencia municipal, las pone bajo el mando del Ministerio Público, cada uno dentro de su competencia, dejando expresa la relación de la coordinación y mando.

Lo anterior, ya que por su proximidad social conocen con mayor cercanía las dinámicas delictivas de los municipios.

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FGR