El operativo para detener a El Chapo Isidro ocasionó la quema de vehículos particulares en distintos municipios

El Gobierno de Sinaloa otorgará apoyos económicos de hasta 200 mil pesos a propietarios de vehículos particulares y de carga que sufrieron daños durante la jornada de violencia del pasado 20 de noviembre, en el contexto del operativo federal para capturar a Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, líder de una organización criminal con presencia en el norte de la entidad.

La gobernadora Graciela Domínguez anunció este viernes la creación de un programa extraordinario que contempla recursos para las familias y los empresarios cuyo patrimonio resultó afectado, entre ellos quienes registraron daños en viviendas, establecimientos comerciales, maquinaria, mercancías y otros bienes.

Para los propietarios de automóviles que cuenten con una póliza de seguro, la administración estatal destinará recursos para cubrir el deducible hasta por 200 mil pesos, mientras que quienes carezcan de esta protección podrán acceder a la misma cantidad máxima, previa valoración de las afectaciones.

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El TIp: El Chapo Isidro, jefe de la organización delictiva Beltrán Leyva y aliado al Cártel del Pacífico, de Los Mayos, fue detenido con Germán “N“ y José “N”, su operador financiero.

A partir del lunes 30 de noviembre y hasta el 14 de diciembre, las autoridades recibirán las solicitudes de habitantes de Guasave, Ahome, Mocorito, Salvador Alvarado y Navolato, los cinco municipios que contempla el esquema de atención. Para facilitar los trámites, instalarán mesas receptoras en la primera y segunda demarcaciones, así como en la última. Para atender las pérdidas del sector productivo, la Secretaría de Economía identificó a 24 pequeños empresarios que recibirán 10 mil pesos cada uno, lo que representa una bolsa inicial de 240 mil pesos.

Entre los requisitos que deberán acreditar las personas interesadas figuran la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, documentos que avalen la propiedad de los bienes, evidencia fotográfica o videográfica de los daños, así como cotizaciones de las reparaciones.

Las reglas de operación aparecerán el próximo lunes en el Periódico Oficial del Estado, aunque no se ha precisado el presupuesto asignado.