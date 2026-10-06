Oaxaca invita al mundo a vivir ‘La fiesta más viva de todas’: Salomón Jara Cruz

Ciudad de México. — Oaxaca compartirá del 26 de octubre al 3 de noviembre una de sus celebraciones más profundas y emblemáticas, “Día de Muertos, la fiesta más viva de todas”, así lo anunció el Gobernador Salomón Jara Cruz, quien destacó que el estado se encuentra en paz y listo para recibir a visitantes con calidez, tranquilidad y seguridad.

En el Museo del Palacio Postal, en la capital del país, el Gobernador Salomón Jara Cruz invitó a visitar el Corazón Cultural, Lingüístico y Gastronómico de México, pues se ha preparado una programación artística, cultural y turística de más de 100 actividades para la celebración de Día de Muertos.

“Estas fechas son una tradición que trasciende generaciones y una oportunidad de estar cerca, aunque sea por unos días, con quienes nunca se han ido del todo. Por eso, cuando llega esta temporada, nuestro estado se transforma para mostrarle al mundo esa riqueza que tanto nos enorgullece”, refirió el Mandatario estatal.

En la conferencia se destacó que la percepción de inseguridad en la ciudad de Oaxaca disminuyó 11 puntos en el último año, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI. Es el resultado del trabajo diario para que la paz se viva en las calles y la sienta también quien la visita.

El Gobernador Salomón Jara Cruz resaltó que se busca que Oaxaca se comparta y muestre con el mundo, pues la llegada de visitantes representan una oportunidad para que la prosperidad llegue a todos los hogares.

La directora General de Correos de México, Violeta Giorgina Abreu González invitó a participar en estas celebraciones que enorgullecen la cultura de México.

El encargado de despacho de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Oaxaca, Carlos David Jacinto Ortiz señaló que durante esta temporada un 25 por ciento de personas provienen de otros estados del país y el 75 por ciento del extranjero.

Como dato comparativo de la llegada de turistas, dijo, en 2025 arribaron 86 mil 900 visitantes, con una derrama económica de 383 millones de pesos, cifra que se estima superar para lograr un récord histórico.

La cocinera tradicional oaxaqueña Olga Cabrera y el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de la Verde Antequera, Arnel Cruz Salazar destacaron durante la conferencia de prensa realizada en el Museo del Palacio Postal, la esencia cultural que posee la entidad y que durante estas fechas compartirán con el mundo.

Diversidad e historia en más de 100 actividades

Se activará el circuito “Flores que guían el alma”, del 26 de octubre al 03 de noviembre, con rutas saliendo desde Parque Juárez “El Llano” hacia campos de cempasúchil en: San Jacinto Amilpa, San Antonio Arrazola, San Martín Tilcajete. Santo Tomás Jalieza, Teotitlán del Valle y Pueblo Mágico de Mitla.

Asimismo, se podrá admirar un tapete de arena de 250 metros cuadrados en el atrio del Templo de Jalatlaco, intervenido por tres artistas plásticos. Para el día 30 de octubre a las 7:00 de la noche, en el Zócalo de Oaxaca se realizará la Verbena Xandú, para compartir los tradicionales tamales, pan, chocolate y café de manera gratuita con locales y visitantes.

Se contará con concursos y premios en la Gran Comparsa de Día de Muertos, que se realizará el sábado 31 de octubre a las 18:00 horas desde calzada Porfirio Díaz hasta García Vigil; Concurso de Fachadas, del 26 de octubre al 03 de noviembre en el centro histórico y el Concurso de Catrinas, el día 31 de octubre en la Alameda de León.

Habrá más de 50 actividades alternas en comunidades como la Feria del Atole, en la explanada de Santa Cruz Amilpas, instalación de dos esculturas monumentales en San Pablo Villa de Mitla, Santa Cruz Xoxocotlán y un Arco de Bienvenida al campo de Cempasúchil de San Jacinto Amilpas. El día 31 de octubre a las 20:00 habrá conciertos simultáneos en el parque Guelaguetza de Santa Cruz Huatulco y en la Alameda de León, en la ciudad de Oaxaca

Del 28 de octubre al 04 de noviembre se realizará una edición especial de Casa Hecho en Oaxaca, bajo la temática “Ofrenda y Herencia”, en un horario de 10:00 a 20:00 horas en la Real Alhóndiga de Antequera, con la presencia de 90 artesanos y artesanas y 10 personas productoras.

La Fiesta más viva de todas también contará con 40 actividades artísticas y culturales, tres festivales regionales descentralizadas en Valles Centrales, Istmo de Tehuantepec y Cuenca del Papaloapan. En el corazón del estado, el Zócalo albergará 30 altares monumentales representativos de los 16 pueblos originarios y el afromexicano, en el Parque Primavera se realizará un recorrido interactivo en cinco salas temáticas y el Palacio de Gobierno y el Museo Erving Frissel serán sedes de talleres y exposiciones.

De la misma manera se realizará la tercera carrera atlética denominada “Recorrido al Mictlán 2026”, el día 30 de octubre a las 22:00 horas, partiendo del ex Convento de Santo Domingo de Guzmán. Para el 31 de octubre a las 8:00 de la mañana se llevará a cabo el Divertí Muertos, en ex Convento de Santo Domingo de Guzmán, y del 04 al 08 de noviembre, a las 16:00 horas se realizará el Segundo Festival de Deporte de Combate “Guerreros del Mictlán”, en la Alameda de León.

El DIF Estatal estará a cargo de “Diverti Muertos”, el día 30 de octubre, donde se contará con módulos con talleres recreativos, tapete y un altar monumental a las 18:00 horas y una Calenda del Parque Juárez El Llano a la Alameda de León.

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