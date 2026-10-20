Crecen 4 veces las ventas de productos agrícolas oaxaqueños

La articulación entre la iniciativa privada y el sector agroindustrial nacional se formalizó con la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

Las familias agricultoras del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, registrarán un incremento significativo en sus ingresos diarios tras la firma de un acuerdo comercial que elevará en 400 por ciento la adquisición de mango local por parte de la industria nacional.

El convenio, firmado en la capital oaxaqueña entre el Gobierno del Estado y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), permitirá aumentar el volumen de compra de este fruto, pasando de 2 mil toneladas a 9 mil 400 toneladas anuales procedentes del campo istmeño.

Este incremento en los volúmenes de comercialización impactará de manera directa a productores y jornaleros agrícolas de la zona. Se prevé que la derrama económica en la región se multiplique, al pasar de 14 millones a 60 millones de pesos mexicanos ($MXN) cada año.

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Desde la cúpula industrial se destacó que este proyecto forma parte del seguimiento a los compromisos asumidos en el sector de alimentos y bebidas, orientados a fortalecer el desarrollo productivo y la responsabilidad social empresarial en el sur-sureste del país.

Patricio Caso, vicepresidente de la Concamin, explicó que el incremento en las compras refleja los frutos del trabajo coordinado entre la iniciativa privada y el gobierno estatal. El directivo señaló además que la alianza contempla incluir en un futuro cercano cultivos como la papaya y la piña.

Además del impulso al sector agrícola, el programa abarca la capacitación técnica de pequeños comerciantes. En municipios conurbados, un grupo de 50 tenderos recibirá formación en administración de negocios mediante el Estándar de Competencia EC1689 para mejorar la operatividad de sus locales.

En el rubro de transportes, se anunció la entrega de terminales punto de venta (TPV) a 200 conductores de taxi en la entidad. Esta herramienta permitirá implementar el cobro electrónico en las unidades, agilizando las transacciones y modernizando la atención al usuario final.

Con estos compromisos, se busca afianzar la certidumbre económica en los sectores agrícolas y comerciales de Oaxaca, garantizando canales de distribución sostenibles para las familias que dependen de la producción de alimentos y el comercio local.

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JVR