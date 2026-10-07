Salomón Jara invita a “la fiesta más viva de todas”

Oaxaca compartirá, del 26 de octubre al 3 de noviembre, una de sus celebraciones más emblemáticas: “Día de Muertos, la fiesta más viva de todas”, anunció el gobernador Salomón Jara. Aseguró que están en paz y listos para recibir a visitantes con calidez, tranquilidad y seguridad.

Durante la presentación, realizada en el Museo del Palacio Postal, en la Ciudad de México, el mandatario invitó a conocer el Corazón Cultural, Lingüístico y Gastronómico del país, donde se preparó una programación de más de 100 actividades artísticas, culturales y turísticas.

En el encuentro se destacó que la percepción de inseguridad en la ciudad de Oaxaca disminuyó 11 puntos en el último año, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Jara Cruz señaló que este resultado refleja el trabajo para fortalecer la paz y generar condiciones de seguridad para habitantes y visitantes.

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La directora general de Correos de México, Violeta Giorgina Abreu González, invitó a participar en estas celebraciones que enorgullecen la cultura de la nación. El encargado de despacho de la Secretaría de Turismo de Oaxaca, Carlos David Jacinto, señaló que durante esta temporada, 25 por ciento de personas provienen de otros estados del país y 75 del extranjero.

Como dato comparativo de la llegada de turistas, dijo, en 2025 arribaron 86 mil 900 visitantes, con una derrama de 383 millones de pesos, cifra que se estima superar para lograr un récord histórico.

La cocinera tradicional oaxaqueña Olga Cabrera y el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de la Verde Antequera, Arnel Cruz Salazar, destacaron la esencia cultural que posee la entidad y que durante estas fechas compartirán con el mundo.

Entre las actividades destaca el circuito “Flores que guían el alma”, del 26 de octubre al 3 de noviembre, con rutas desde el Parque Juárez “El Llano” hacia campos de cempasúchil en San Jacinto Amilpas, San Antonio Arrazola, San Martín Tilcajete, Santo Tomás Jalieza, Teotitlán del Valle y el Pueblo Mágico de Mitla.

En el atrio del Templo de Jalatlaco se podrá admirar un tapete de arena de 250 metros cuadrados, elaborado por tres artistas plásticos. El 30 de octubre, a las 19:00 horas, el Zócalo será sede de la Verbena Xandú, donde se ofrecerán gratuitamente tamales, pan, chocolate y café.

También se realizarán la Gran Comparsa de Día de Muertos, el 31 de octubre; el Concurso de Fachadas, del 26 de octubre al 3 de noviembre, y el Concurso de Catrinas, el 31 de octubre en la Alameda de León. A ello se sumarán más de 50 actividades en comunidades, entre ellas la Feria del Atole y conciertos simultáneos el 31 de octubre en la Alameda de León y el parque Guelaguetza de Santa Cruz Huatulco.

Del 28 de octubre al 4 de noviembre se llevará a cabo la edición especial de Casa Hecho en Oaxaca, “Ofrenda y Herencia”, con 90 artesanos y artesanas y 10 productores en la Real Alhóndiga de Antequera.

La celebración incluirá 40 actividades artísticas y culturales, tres festivales regionales en Valles Centrales, Istmo de Tehuantepec y Cuenca del Papaloapan, así como 30 altares monumentales en el Zócalo, representativos de los 16 pueblos originarios y el pueblo afromexicano.

El programa contempla además la tercera carrera atlética “Recorrido al Mictlán 2026”, el 30 de octubre; “Diverti Muertos”, el 31, y el Segundo Festival de Deporte de Combate “Guerreros del Mictlán”, del 4 al 8 de noviembre. El DIF Estatal participará con talleres, un tapete, un altar monumental y una calenda del Parque Juárez “El Llano” a la Alameda de León.