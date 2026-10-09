“No permite una agenda paralela” labor diaria: Harfuch

Ante las versiones sobre una eventual aspiración política rumbo a 2030, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, rechazó que actualmente exista una agenda personal en ese sentido y aseguró que su responsabilidad al frente de la seguridad nacional no le permite distraerse en proyectos políticos.

En conferencia de prensa tras comparecer ante integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, que encabeza Ricardo Monreal Ávila, el funcionario se refirió a los comentarios del coordinador de senadores del PVEM, Manuel Velasco, quien afirmó recientemente que si García Harfuch “decidiera participar en 2030, y mantiene su buen trabajo y la popularidad, sería un proyecto ganador”.

“Siempre se agradece un buen comentario del senador; sin embargo —lo digo con toda transparencia—, la tarea y la oportunidad que me dio la Presidenta Claudia Sheinbaum de servir como secretario de Seguridad no permite una agenda paralela, y menos cuando tenemos delitos tan delicados como personas desaparecidas, extorsión (y otros delitos).

“Sería una falta de respeto de mi parte para las víctimas y para mis propios compañeros que están trabajando a lo largo y ancho del territorio nacional, estar pensando en otras cosas que no sea lo que es mi trabajo, lo que la Presidenta me instruyó”, expuso García Harfuch.

De cara a los procesos electorales, informó que la SSPC mantiene reuniones de trabajo con el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para identificar los llamados “focos rojos” en el territorio nacional.

El objetivo, explicó, es anticipar escenarios de riesgo y coordinar acciones con las policías y fiscalías estatales antes de que comiencen los procesos electorales.

También aseguró que existe un intercambio permanente de información con agencias de Estados Unidos para combatir a las organizaciones criminales, aunque subrayó que esta cooperación se desarrolla dentro de los límites establecidos por la Constitución y bajo el principio de respeto a la soberanía nacional.

Sobre otros temas que abordó durante tres horas ante la Jucopo, a puerta cerrada, como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno, defendió los avances de la estrategia contra el robo de hidrocarburos y destacó los decomisos y detenciones de integrantes de redes dedicadas al llamado huachicol.

Reconoció que las investigaciones han alcanzado a marinos, empresarios y presuntos integrantes de organizaciones criminales, y destacó que fue la propia Secretaría de Marina la que presentó denuncias internas para que las autoridades pudieran proceder legalmente contra integrantes de esas redes. Sobre los 10 millones de litros de combustible asegurados en distintos operativos, confirmó que se encuentran bajo resguardo de la FGR.

En otro tema, el titular de la SSPC informó que 33 personas han sido detenidas por su presunta participación en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Entre ellas está El R1, señalado como principal autor intelectual y capturado en Jalisco después de un enfrentamiento con fuerzas federales.

Respecto a la petición de la alcaldesa Grecia Quiroz para que la FGR atraiga la investigación del homicidio de su esposo, señaló que corresponderá a la propia Fiscalía determinar si asume el caso.