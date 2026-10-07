Grecia Quiroz exige desde San Lázaro que FGR atraiga el asesinato de Carlos Manzo

Grecia Quiroz llegó a San Lázaro no como presidenta municipal de Uruapan, sino como viuda de Carlos Alberto Manzo Rodríguez y madre de dos pequeños de dos y tres años. Desde la Cámara de Diputados exigió que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación por el asesinato de su esposo y advirtió que no permitirá que el expediente sea utilizado para intereses políticos o electorales.

Arropada por legisladores de Movimiento Ciudadano, PAN y por la diputada federal independiente Guadalupe Araceli Mendoza Arias, Quiroz García sostuvo que, a casi un año del homicidio del alcalde, su lucha por esclarecer el crimen continúa pese al dolor por la pérdida y a los señalamientos que, afirmó, han buscado desacreditarla.

“Lo que pido es verdad y justicia. No voy a permitir que el caso lo quieran dirigir a un callejón sin salida, a crear teorías falsas”, afirmó.

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La viuda de Manzo denunció que ahora también enfrenta intentos por silenciar sus reclamos.

“Hoy me quieren silenciar, hoy no quieren que Grecia Quiroz siga exigiendo justicia”, sostuvo.

Ante diputados, dejó claro que tampoco permitirá que se descarten líneas de investigación ni que la carpeta sea utilizada para favorecer intereses políticos de cara a las elecciones.

“No permitiré que se deje de lado la línea de investigación, ni permitiré que ciertos actores políticos ocupen esta carpeta de investigación para fines políticos o electorales. Caiga quien caiga, hasta donde sea, llegaré hasta las últimas consecuencias”, advirtió.

Grecia Quiroz este día en San Lázaro. ı Foto: Especial.

“¿Quién mandó matar a Carlos Manzo?”

Grecia Quiroz reconoció que las detenciones realizadas en torno al asesinato representan avances, pero consideró que todavía no permiten responder la principal pregunta: quién ordenó el homicidio.

“Se habla de avances, pero ¿quién nos ha dicho quién fue el que mandó matar a Carlos Manzo? ¿A quién le robaba Carlos Manzo? ¿Qué intereses profundos, oscuros, había detrás de este asesinato?”, cuestionó.

Por ello, pidió directamente a la Presidenta Claudia Sheinbaum que el Gobierno federal intervenga y que la FGR asuma la investigación del caso.

Afirmó que su petición no representa un favor ni un privilegio, sino el ejercicio de su derecho a exigir justicia.

“No estoy pidiendo un favor. Es algo que me corresponde y que tengo todo el derecho de seguir exigiendo esta justicia… No pido un privilegio, pido que se aplique el derecho. No pido venganza tampoco, pido verdad. No pido un favor, vengo a exigir justicia”, señaló.

Durante la conferencia de prensa, la diputada independiente Guadalupe Araceli Mendoza Arias anunció que impulsará un punto de acuerdo para solicitar que la FGR investigue el asesinato de Carlos Manzo, propuesta que, dijo, podría contar con el respaldo de legisladores de oposición.

Mendoza planteó que una investigación federal no debería limitarse a determinar quiénes fueron los autores materiales del homicidio, sino esclarecer si detrás del crimen existió una estructura de planeación, financiamiento, encubrimiento o beneficio.

La legisladora pidió que el proceso sea “exhaustivo, objetivo, imparcial, con perspectiva de derechos humanos y libre de presiones o intereses ajenos a la justicia”.

La coordinadora de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, Ivonne Ortega, también respaldó la petición de Quiroz y recordó que su bancada había solicitado protección para Carlos Manzo antes de su asesinato.

La emecista sostuvo que, tras perder a su esposo, Grecia Quiroz enfrenta ahora una segunda batalla: exigir a las instituciones que esclarezcan el crimen.

Conferencia de prensa en San Lázaro. ı Foto: Especial.

“Ninguna mujer debería de cargar, además del duelo, con la obligación de perseguir a las instituciones para que hagan su trabajo. Grecia Quiroz, eso está haciendo”, afirmó.

El respaldo de MC ocurrió mientras la presencia de Quiroz en San Lázaro también generó cuestionamientos sobre su futuro político, particularmente ante la posibilidad de que pudiera ser considerada como eventual abanderada del partido para la gubernatura de Michoacán en 2027.

Durante la conferencia, reporteros preguntaron a Grecia Quiroz sobre la posibilidad de que pudiera convertirse en candidata de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Michoacán.

El planteamiento provocó que Ivonne Ortega abandonara el lugar y cuestionara que la conversación se trasladara hacia una eventual candidatura, cuando, sostuvo, el motivo de la presencia de Quiroz en la Cámara de Diputados era exigir justicia por el asesinato de Carlos Manzo.

El episodio evidenció la tensión entre dos dimensiones que comienzan a cruzarse alrededor de la figura de Grecia Quiroz: por un lado, su exigencia para esclarecer el homicidio de su esposo y, por otro, las especulaciones sobre su eventual participación en el proceso electoral de 2027.

Quiroz, sin embargo, centró su mensaje en la investigación y dejó una advertencia: el caso de Carlos Manzo no debe convertirse en moneda de cambio político ni electoral.

“Caiga quien caiga, hasta donde sea, llegaré hasta las últimas consecuencias”, insistió.

🗣️ Arropada por legisladores de Movimiento Ciudadano, PAN y por la diputada federal independiente Guadalupe Araceli Mendoza Arias, Gracia Quiroz se presentó en la Cámara de Diputados y exigió que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación por el asesinato… pic.twitter.com/B0CNzLg2Ys — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 7, 2026

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