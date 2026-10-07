Academia con EU sin permiso... y Kuri ya tenía proyecto y licitación en marcha

La Academia Internacional de Capacitación Policial de Querétaro comenzó a tomar forma con funcionarios de Estados Unidos al menos ocho meses antes de que el gobierno estatal licitara su construcción o avisara a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) del proyecto.

Para cuando el gobernador del estado, Mauricio Kuri González, y el embajador Ronald Johnson colocaron la primera piedra en el complejo Rhino, el pasado 2 de octubre, la iniciativa ya acumulaba cientos de horas de trabajo con una oficina del Departamento de Estado de EU.

El dato: La licitación establece un plazo de ejecución para los trabajos de 90 días naturales, con fecha estimada de inicio el 7 de octubre de 2026 y de término el 4 de enero de 2027.

Ese trabajo previo puede rastrearse hasta el 23 de enero de 2026, cuando la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Querétaro revisó directamente los “avances” de la academia con la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés). La dependencia estadounidense desarrolla programas de cooperación en seguridad, combate al narcotráfico, fortalecimiento institucional y capacitación de cuerpos encargados de aplicar la ley.

Durante la reunión, el secretario de Seguridad de Querétaro, Iován Elías Pérez, revisó el desarrollo de la entonces Academia de Capacitación Táctica Internacional con Luis Sierra, representante de la INL. Para ese momento, el proyecto ya contemplaba como sede el complejo Rhino.

El gobierno queretano trasladó el proyecto al terreno de la obra pública ocho meses después. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado (SDUOP) publicó el 25 de septiembre la convocatoria 038/26 para la Licitación Pública Estatal 037-LP-EST-26-SPC, destinada a contratar la empresa responsable del proyecto. El procedimiento estableció un contrato a precio unitario, con tiempo determinado, y señaló recursos estatales como fuente de financiamiento.

Presentación de la Academia Internacional, el pasado 2 de octubre. ı Foto: Especial

La convocatoria permite separar desde el principio dos componentes de la academia. La obra civil corre con dinero del estado, mientras que la participación estadounidense aparece ligada a la capacitación, asistencia y cooperación especializada que Querétaro trabajó con el INL desde comienzos de año.

Aunque el gobierno estatal ha hablado de una inversión superior a 30 millones de pesos, la convocatoria no establece un presupuesto base, un techo financiero ni una estimación pública del contrato. El expediente únicamente identifica como “recurso estatal”, por lo que el monto definitivo deberá quedar determinado por la oferta ganadora y la adjudicación.

Para competir por esa obra tampoco bastaba con pertenecer al padrón estatal. Las compañías debían contar con registro vigente ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP), acreditar la especialidad 310, que corresponde a “Edificaciones de hasta 3 niveles de altura”, y demostrar un capital contable mínimo de 10 millones de pesos. A esos requisitos se sumaron experiencia en construcciones similares, capacidad técnica, cumplimiento de obligaciones ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y estados financieros suficientes para probar solvencia.

Cada interesado tuvo del 25 al 29 de septiembre para acreditarse y adquirir las bases, cuyo precio ascendió a 17 mil 479 pesos. La autoridad estableció, además, una garantía de seriedad equivalente a cinco por ciento de la oferta total con IVA, mediante cheque no negociable. La empresa adjudicada tendrá que entregar una fianza por 10 por ciento del contrato para garantizar cumplimiento, otra por el mismo porcentaje para responder por defectos o vicios ocultos y una adicional que cubra la totalidad del anticipo.

El Tip: El estado exigió una garantía de 10% por concepto de vicios ocultos, así como una fianza de 100% del anticipo.

Ese adelanto representa 30 por ciento del importe contratado y constituye una de las condiciones financieras más relevantes del procedimiento. El resto del pago deberá cubrirse mediante estimaciones de trabajos ejecutados en periodos no mayores a un mes, con un plazo de 15 días naturales después de la presentación de la factura correspondiente. La constructora seleccionada, por tanto, recibirá una parte sustancial del contrato antes de completar la ejecución física.

Más revelador resulta el nivel de detalle con el que la convocatoria describe lo que deberá levantarse dentro de Rhino. El proyecto contempla mil 84 metros cuadrados y tres estaciones especializadas para inspección, además de patio de maniobras, laboratorio, almacén, recepción, oficinas y áreas operativas. El diseño incorpora fosas para revisar vehículos, una plataforma hidráulica para elevar unidades y espacios capaces de recibir automóviles, camionetas, autobuses y tractocamiones.

Su configuración explica la orientación que las autoridades han dado a la academia. No se trata sólo de aulas para cursos policiales, sino de una instalación concebida para prácticas de inspección e interdicción de cargas, con áreas donde pueden reproducirse procesos sobre distintos tipos de vehículos. El proyecto añade un puente de interconexión y trabajos en el acceso y la fachada del complejo.

Una parte poco visible de la licitación aparece en el catálogo de materiales. La SDUOP incluyó acero estructural y de refuerzo, concreto premezclado con resistencia de 250 kilogramos por centímetro cuadrado, block, tabla roca, panel de cemento Durock, lámina galvanizada calibre 22 y lámina Pintro calibre 26.

Kuri mantiene silencio ante el reclamo federal

| Por Elizabeth Hernández |

El gobernador panista de Querétaro, Mauricio Kuri, dejó sin respuesta pública el nuevo reclamo de la Presidenta Claudia Sheinbaum por la academia policial que su administración proyecta operar con capacitación de Estados Unidos.

Tras dos días de cuestionamientos, el mandatario no ha explicado si solicitará la autorización federal que, según el Estado, requiere el proyecto ni qué alcance tendrá la participación estadounidense.

La única respuesta del gobierno estatal fue la difusión de un oficio con el que buscó acreditar que la Cancillería fue notificada sobre la visita del embajador Ronald Johnson. El documento, sin embargo, no aclaró si la academia cuenta con autorización para recibir capacitación de EU. Kuri tampoco retomó públicamente el tema y mantuvo su comunicación concentrada en otros asuntos de su administración.

30 Por ciento de anticipo se otorgaría por la obra

El lunes, el gobernador concentró su comunicación pública en una reunión con directivos de CloudHQ, quienes elevaron a casi seis mil millones de dólares el financiamiento para su campus de centros de datos en Querétaro. Un día después, frente a un nuevo reclamo de Sheinbaum, el panista volvió a dejar fuera el tema y difundió su gira por Pinal de Amoles, donde supervisó caminos afectados por las lluvias y trabajos de atención en la zona.

La ausencia de una respuesta contrastó con la postura del dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, quien sí salió en defensa del proyecto. Aseguró que representantes de dependencias federales estuvieron presentes durante la colocación de la primera piedra y rechazó que la academia implique una cesión de funciones de seguridad a Estados Unidos.

Kuri respaldó públicamente el proyecto durante su presentación, pero desde que comenzó el cuestionamiento presidencial no ha detallado si su administración realizará un trámite adicional ante las autoridades federales ni qué agencias estadounidenses participarán en la capacitación.

CSP: Falta autorización a Kuri para plan con EU

| Por Yulia Bonilla |

La Presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que la academia policial proyectada por el gobierno de Querétaro para recibir capacitación de agencias estadounidenses no cuenta con autorización federal. Exigió a la administración de Mauricio Kuri cumplir con la ley y aclaró que notificar la visita del embajador Ronald Johnson no equivale a obtener el aval para ese proyecto.

En conferencia, se refirió al oficio del gobierno de Querétaro que circuló públicamente, en el que se notificó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sobre la visita del diplomático de EU. El documento describía el encuentro como protocolario y señalaba que no implicaba establecer mecanismos directos de cooperación internacional en seguridad.

El Dato: El presidente del Senado, el morenista Higinio Martínez, consideró que el diferendo entre el gobernador Kuri y la Presidenta Sheinbaum ya fue aclarado y subsanado.

Sheinbaum sostuvo que esa notificación no acredita una autorización para que agencias estadounidenses participen en la academia policial. Para respaldar su señalamiento, exhibió un video en el que el secretario de Seguridad Ciudadana de Querétaro, Elías Pérez Hernández, explicó, durante la colocación de la primera piedra de la academia, que el centro estaba concebido para recibir capacitación especializada de agencias estadounidenses y ponerla al alcance de instituciones mexicanas de seguridad pública.

Con esa grabación, sostuvo que sus cuestionamientos del lunes se basaron en lo expresado por el propio funcionario estatal sobre el propósito de ese espacio.

“¿Por qué sabemos que en esa academia van a participar las agencias de Estados Unidos? Porque lo dijo el secretario de Seguridad Ciudadana de Querétaro en el evento”, por lo que, afirmó, no se trata de una suposición.

La mandataria explicó que, entre diciembre de 2021 y octubre de 2026, se identificaron nueve proyectos de colaboración entre Querétaro y agencias estadounidenses. Ocho corresponden a la Fiscalía General del Estado y uno a la Secretaría de Seguridad, pero ninguno se refiere a la nueva academia.

Ese registro, señaló, no permite considerar autorizado el proyecto presentado por Kuri y Johnson. La cooperación prevista para el centro debe contar con su propia evaluación y el dictamen de la SRE, mediante el procedimiento que involucra al Grupo de Alto Nivel de Seguridad.

Insistió en que la participación de agencias extranjeras requiere atender las disposiciones mexicanas, cuando se trata de capacitación relacionada con delitos cuya atención corresponde a la Federación.

Mencionó las restricciones constitucionales para que los estados celebren alianzas, tratados o coaliciones con otros países, así como los controles previstos en la Ley de Seguridad Nacional para la relación entre agentes extranjeros y autoridades estatales.

También aludió a criterios de la Suprema Corte sobre las atribuciones de estados y municipios frente a gobiernos extranjeros. Reiteró que las entidades deben encauzar sus proyectos por las instancias federales competentes. Aclaró que su postura no implica rechazar el apoyo internacional, sino exigir que se cumplan los requisitos para recibirlo. Por ello, llamó al gobierno queretano a solicitar la autorización si pretende desarrollar la capacitación con respaldo estadounidense.

“No es que se esté en contra de algún apoyo internacional, pero hay que cumplir la ley. Porque no puede ser que uno hable del Estado de derecho y que después, a la hora de la hora, pues no cumpla con los requisitos”, declaró.