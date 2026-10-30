Detienen a secretaria de Bienestar de Uruapan por crimen de Manzo

A tres días de que se cumpla un año del asesinato del alcalde de Uruapan Carlos Manzo, la secretaria de Bienestar y Política Social del municipio, Rosa Alejandra Vargas Rauda, fue detenida por el delito de encubrimiento por favorecimiento en el caso.

Antes de ocupar el cargo, y al inicio de la administración de Carlos Manzo en septiembre de 2024, ella se desempeñaba como directora de Adquisiciones y Arrendamientos de Uruapan.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán dio a conocer este jueves que realizó la captura, de manera conjunta con la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, durante un operativo desplegado en el fraccionamiento Infonavit Balcones, en el municipio de Uruapan.

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El Dato: EL 25 de agosto, Juan Manzo, hermano de Carlos, acusó a Grecia Quiroz de no entregar el teléfono del exedil y cuestionó un pago municipal a la defensa de 7 implicados.

Como resultado de esta intervención, se hizo efectiva la orden de aprehensión y la investigada fue puesta a disposición de la jueza de control que la requiere, autoridad que resolverá su situación jurídica conforme a derecho, con pleno respeto al debido proceso y al principio de presunción de inocencia, se dijo.

Aunque la fiscalía no lo confirmó, versiones de medios locales aseguran que la detenida es madre del escolta de Manzo, Alejandro “F”, alias El Macas, y tía de Cristian Martin y Alexis Jesús, alias El Vikingo y El Brilloso. Los tres están detenidos por sus implicaciones en el homicidio y se les liga con el crimen organizado.

También se mencionó que la funcionaria municipal habría ignorado citatorios judiciales por el caso del homicidio de su exjefe.

90 Por ciento lleva de avance la investigación del homicidio

ACUSAN FIN POLÍTICO. En respuesta, la presidenta municipal sustituta de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, acusó a la Fiscalía de Michoacán de utilizar la investigación por el asesinato de su esposo con fines político-electorales y buscar desarticular a su gobierno y al Movimiento Independiente del Sombrero, tras la detención de la secretaria de Bienestar municipal.

“A como dé lugar están buscando cómo desarticular este gobierno de Uruapan. Estamos abiertos a colaborar y lo que surja de este tema de la investigación. Si hay alguien interesada soy precisamente yo; serán las autoridades las que darán a conocer el motivo o la causa de la detención”, dijo.

Agregó que se mantendrá muy pendiente de la investigación, ya que es un tema que le compete como presidenta; sin embargo, pidió que las investigaciones sean transparentes, justas, imparciales, pero, sobre todo, que no sea un tema político-electoral.

El Tip: LA SECRETARÍA de Bienestar y Política Social es una de las 10 carteras de esta naturaleza que acompañan el trabajo de gobierno de la presidencia municipal.

SERVIDORES IMPLICADOS. Con esta captura ya son 34 personas detenidas relacionadas con el asesinato del exalcalde, muchas de ellas servidores públicos del propio gobierno municipal, en aparente contubernio con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), para perpetrar el crimen.

Entre las detenciones de funcionarios de Uruapan está la de Samuel García Rivero, quien fue director de Relaciones Públicas del ayuntamiento.

De acuerdo con las investigaciones, Samuel García Rivero informó que 15 días antes del crimen sabía que éste se cometería y proporcionó a la delincuencia información clave para la ejecución de Manzo.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, informó que García Rivero dio al hampa información sobre los movimientos del alcalde de Uruapan, y señaló que cuenta con antecedentes penales por lesiones dolosas en 2007 y robo a negocio en 2022.

Entre los detenidos más relevantes del caso está, igualmente, Ramón Ángel Álvarez Ayala, identificado como El R1, señalado como autor intelectual del homicidio del presidente municipal.

LA FUNCIONARIA, detenida ayer, y con el exalcalde en imagen de archivo. ı Foto: Especial

Su captura ocurrió después de meses de trabajos de inteligencia e investigación, en una operación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y fuerzas especiales del Ejército, con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El R1 es identificado como el principal capo de Los Rs, uno de los grupos criminales más violentos vinculados al CJNG, con operaciones en Apatzingán, Uruapan y Morelia, Michoacán, así como en Jalisco.

La fiscalía reiteró su compromiso con el esclarecimiento total de los hechos y la aplicación de la ley, sin distinción de cargos o funciones públicas.

Recientemente, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aclaró que el exedil de Uruapan Carlos Manzo no estaba casado con Grecia Quiroz al momento de su muerte; sin embargo, dijo que esos datos no son determinantes para esclarecer el crimen.

Las declaraciones del mandatario estatal surgieron luego de que Juan Manzo, hermano de Carlos Manzo, hizo alusión a la situación matrimonial de la pareja.

El gobernador hizo un llamado a centrar la atención en el avance de las investigaciones y en la búsqueda de justicia.

“Es soltero, eso está en el acta de defunción del edil Carlos Manzo. Esto creo que no es el tema. No tiene relevancia en cuanto al esclarecimiento del homicidio, que es lo que nos convoca a que se haga justicia” manifestó.

“Tenemos que seguir avanzando en la investigación. Es una investigación enorme que se ha hecho en este caso, por la complejidad del entramado que está atrás en el atentado contra Carlos Manzo”, declaró Ramírez Bedolla.

EXPEDIENTE ABIERTO

El caso se ha armado con decenas de aprehensiones a lo largo de un año.

La funcionaria es supuestamente madre de El Macas, uno de los escoltas detenidos, y tía de dos presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación acusados de filtrar información sobre los movimientos del exedil.

Entre las personas arrestadas figuran presuntos autores materiales, intelectuales, escoltas y colaboradores, y 18 órdenes de aprehensión emitidas.

El principal móvil establecido por las autoridades apunta a una represalia del crimen organizado debida a la detención previa de un jefe de plaza conocido como El Rhino.

No obstante, persisten tensiones políticas por la exigencia de transparencia de parte de la alcaldesa y viuda Grecia Quiroz, y familiares de Carlos Manzo.

La hoy munícipe convocó a una marcha nacional por la paz y la justicia en Uruapan, que se realizará el domingo a las 10:00 horas.