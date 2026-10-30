Suman 4 reclusos hallados sin vida en una semana

EL 31 de mayo, una riña dentro del penal de Aguaruto de Culiacán dejó un saldo de siete internos fallecidos y uno herido.

UN FENÓMENO inusual ocurre en el sistema penitenciario de Sinaloa. Este jueves se difundió el cuarto fallecimiento de internos en menos de una semana, en este caso en el interior del Centro Penitenciario de Aguaruto en Culiacán, por complicaciones médicas.

Las autoridades penitenciarias detallaron que la víctima ya recibía tratamiento especializado por parte del personal de salud de la prisión, debido a padecimientos previos que detonaron la insuficiencia respiratoria fatal.

El 25 de octubre se informó que dos internos del centro penitenciario del Castillo, en Mazatlán, perdieron la vida ese día. Uno de ellos se encontraba hospitalizado, ya que padecía tuberculosis y diabetes, y el segundo presuntamente se suicidó.

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El Tip: HASTA septiembre pasado, un total de 5,248 personas conformaban la población penitenciaria de Sinaloa, de las cuales 3,586 estaban presas por delitos del fuero común.

El otro caso ocurrió un día antes en el reclusorio de Goros Dos, municipio de Ahome, donde fue encontrado muerto en su celda otro interno, presuntamente víctima de un problema de salud derivado de una broncoaspiración.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025, reprobó a los penales de Sinaloa, con una calificación de 5.2, con lo cual se ubicó entre los más bajos en el país.

En dicho informe se detectó que en los centros penitenciarios hay deficiencias en los servicios de salud, en la separación entre hombres y mujeres, falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de detección.

4 Penales hay en la entidad, con espacio para 5,726 internos

También se encontraron insuficiencias de programas para la prevención y atención de incidentes violentos, y en las vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos.

Además, recientemente una riña en el Centro Penitenciario de El Castillo, en Mazatlán, dejó como saldo 12 personas muertas, así como 16 heridas.

El hecho ocurrió luego de que se reportaran detonaciones de armas de fuego dentro de dicha prisión, lo que generó la alerta entre las autoridades y familiares de las personas privadas de la libertad.