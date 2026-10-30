Levantan en restaurante a una pareja

LAS VÍCTIMAS, en las fichas de búsqueda para localizarlas, difundidas ayer.

LA FISCALÍA de Sinaloa emitió una ficha de búsqueda bajo el Protocolo Alba para localizar a Norma Verónica Manjarrez Sarabia, de 38 años.

Sin que lo mencione la información oficial, la víctima fue privada de la libertad, junto con su pareja, por un grupo armado que irrumpió en un restaurante de sushi del fraccionamiento Colinas del Rey, en Culiacán.

Ante la información difundida, el establecimiento Levoy Sushi publicó un comunicado en el que negó que los hechos señalados ocurrieran dentro del negocio. “Con respeto y responsabilidad, hacemos constar que los hechos referidos no ocurrieron en nuestras instalaciones”, señaló el establecimiento comercial.

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Sin embargo, diferentes versiones aseguran que la pareja fue vista durante los hechos registrados en el establecimiento, donde el grupo armado también despojó de sus pertenencias a otros comensales.

En el caso del acompañante de Verónica Manjarrez no hay información oficial. Únicamente su familia difundió una ficha con fotografía en la que lo identifica como Víctor Alonso Lizárraga Castro y en la cual lo describe con estatura de un metro 70, cabello lacio negro y ojos marrón.

De acuerdo con la ficha de búsqueda oficial, al momento de su desaparición, Norma Verónica vestía un body negro, pantalón negro y zapatillas moradas.

Como señas particulares, señala que tiene un tatuaje en las costillas del costado izquierdo, así como otro en la clavícula izquierda, con las figuras de un corazón y un avión.