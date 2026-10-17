Fiscalía estatal descarta móvil político en caso Carlos Manzo

Al reportar un avance del 90 por ciento en la investigación del asesinato del exalcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo, la Fiscalía General del Estado (FGJM) descartó que el móvil haya sido político y ratificó que la causa fue la confrontación que emprendió en contra de la delincuencia organizada, particularmente contra el Cártel Jalisco Nueva Generación.

A dos semanas de que se cumpla un año del crimen cometido contra el exedil, Israel Vera, vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal y Encargado del Despacho de la FGJM, presentó los resultados obtenidos en la investigación del caso.

“De manera objetiva, lo que nos indican las líneas de investigación que se han agotado es que, efectivamente, el móvil es la razón de las acciones frontales que llevaba a cabo el edil en el municipio de la región de Uruapan en contra de los grupos delictivos, principalmente en cuanto fue a la detención de este personaje de apodo El Rino. Es lo que indica de manera objetiva las líneas de investigación dentro de la carpeta”, declaró en conferencia.

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El Tip: Juan Manzo acusó a la actual alcaldesa de Uruapan y viuda del exedil, Grecia Quiroz, de haberse negado a entregar a las autoridades los celulares de su hermano Carlos.

También dio a conocer que ya suman 33 personas detenidas vinculadas con este homicidio, entre las que se encuentran los dos presuntos autores intelectuales: Ramón Ángel “N”, alias El R1, y Jorge Armando “N”, alias El Lic.

Vera subrayó que la principal línea de investigación es una posible represalia del crimen organizado, a partir de la detención de René “N”, alias El Rino, jefe de plaza del CJNG, quien fue capturado en agosto del año pasado.

El vicefiscal reportó que, a lo largo de estos meses, se han desarrollado tres mil 500 acciones de investigación y alrededor de tres mil periciales, entre las que destaca el análisis de mil 200 horas de grabaciones y más de 200 meses de investigación de inteligencia.

Además de las capturas, acotó que se han cateado 15 inmuebles, aseguraron ocho armas de fuego y 335 cartuchos, dos mil elementos de seguridad.

7 Escoltas de Manzo han sido vinculados a proceso por el caso

Afirmó que gran parte de los detenidos ya están próximos a avanzar en la etapa de juicio, para que se finquen sus responsabilidades penales conforme a las evidencias que se aportaron.

Vega Rodríguez sostuvo que la fiscalía continuará con las diligencias necesarias para el esclarecimiento integral del homicidio, la identificación de todas las personas involucradas y el fortalecimiento de los procesos penales, con el objetivo de que los hechos no queden impunes y se garantice a las víctimas indirectas su derecho a la verdad y al acceso a la justicia.

Las autoridades rechazaron categóricamente que existan indicios o elementos de prueba que vinculen a figuras políticas de la región —como el senador Raúl Morón Orozco o los legisladores Leonel Godoy Rangel e Ignacio Campos— con el crimen, como lo aseguró Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo.

Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 mientras participaba en el Festival de las Velas, durante su recorrido por los tapetes y decoración alusiva al Día de Muertos que se realizaba en la plaza municipal de Uruapan.

Las grabaciones permitieron conocer que el responsable material del crimen fue un joven y vinculado desde entonces al CJNG, quien habría sido reclutado para cometer el crimen.