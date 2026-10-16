Caen dos de Los Cromos por ataque a diseñadora Elvis Guerra en Oaxaca

Capturan a dos implicados en la extorsión y ataque armado contra el domicilio de la diseñadora Elvis Guerra en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó la detención de dos personas señaladas por su presunta responsabilidad en el ataque armado perpetrado contra el domicilio de la diseñadora textil muxe Elvis Guerra, ubicado en el municipio de Juchitán de Zaragoza, así como por su vinculación a una red delictiva que opera en la región del Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo con el comunicado, los imputados formaban parte de la estructura operativa de la banda conocida como Los Cromos, una célula delictiva dedicada a la extorsión y al cobro de piso en la zona.

Las indagatorias señalan que ambos sujetos habrían ejecutado directamente actos de intimidación, extorsión y la agresión con arma de fuego contra la vivienda de la creadora del vestido utilizado por la presidenta Claudia Sheinbaum durante la ceremonia del 15 de septiembre.

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El Fiscal General del Estado de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, puntualizó que el trabajo coordinado y continuo entre las instituciones de seguridad permite alcanzar resultados eficientes en el combate para desarticular células generadoras de violencia, con el objetivo de reconstruir la paz social en el Istmo de Tehuantepec.

Capturan a dos implicados en ataque a diseñador textil Elvis Guerra, eran parte de red de extorsión de "Los Cromos" en Juchitán: Fiscalía de Oaxaca



Oaxaca de Juárez, Oax., a 16 de octubre de 2026.- Como resultado de las labores continuas de inteligencia y procuración de… pic.twitter.com/SFsibaCRKl — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) October 16, 2026

El primer capturado fue identificado como E.B.P., alias ‘Bolán’. Su aprehensión por el delito de extorsión se ejecutó mediante una labor coordinada entre la Fiscalía de Oaxaca y la Fiscalía General del Estado de Chiapas.

Ambas dependencias mantienen colaboración interinstitucional para realizar los trámites correspondientes que permitan trasladar y presentar al imputado ante la autoridad competente que lo requiere en territorio oaxaqueño. Los registros de la investigación señalan a este individuo como la persona que habría disparado un arma de fuego contra la fachada de la residencia de la diseñadora.

En un operativo paralelo, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) cumplimentaron una orden de aprehensión por el delito de extorsión contra la segunda implicada, identificada como G.C.L.. La detención de la mujer se llevó a cabo sobre la calle Reforma, situada en la Segunda Sección del municipio de Juchitán de Zaragoza.

La carpeta de investigación del caso precisa que el 27 de mayo de 2026, los sospechosos habrían colocado una cartulina con un mensaje intimidatorio en el inmueble de la víctima, localizado en la colonia La Gloria. El escrito, firmado bajo el pseudónimo ‘Cromo’, exigía la transferencia de 60 mil pesos bajo la amenaza de atentar contra la integridad física de la diseñadora muxe y la de sus hijos.

Las autoridades ministeriales continúan con los procesos legales correspondientes para determinar la situación jurídica de los imputados.

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JVR