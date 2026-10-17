Condenan por agresión sexual al padre de Dafne

Gabriel Zapata es licenciado en Derecho y ejercía como docente, desempeñándose previamente como director de la Escuela Primaria Pedro José Méndez en Tampico, Tamaulipas.

Gabriel Alejandro “N“, padre de Dafne ”N”, la adolescente de 13 años cuya muerte en un campamento de una academia militarizada de Ciudad Madero se investiga como feminicidio, fue sentenciado a 20 años de prisión por la agresión sexual contra su hija cometida en 2019, cuando ella tenía seis años.

El juez Eliseo Sánchez Wong impuso la condena este viernes durante una audiencia en el Centro Integral de Justicia de El Mante, Tamaulipas.

La defensa anunció que apelará la resolución y sostuvo que el sentenciado permanecerá en libertad mientras se tramitan los recursos.

De acuerdo con los reportes, la pena corresponde al delito de violación equiparada, y es un proceso independiente a la investigación por el presunto feminicidio de la menor.

3 Personas están detenidas por el feminicidio

Los hechos por los que fue juzgado ocurrieron el 3 de agosto de 2019 en un domicilio de la colonia Las Brisas, en El Mante. En octubre de ese año, la Fiscalía de Tamaulipas informó de su vinculación a proceso.

La autoridad judicial le impuso inicialmente prisión preventiva por dos años. Después, una modificación de la medida cautelar le permitió continuar el procedimiento en libertad.

Al salir de la audiencia, Gabriel “N“ cuestionó la valoración de las pruebas y afirmó que recibió la sanción mínima y sostuvo que buscará que un tribunal superior revise lo que considera “irregularidades del juicio”.

El abogado defensor, Alejandro Castellanos, confirmó que presentarán una apelación para intentar revertir el fallo condenatorio del juez.

De acuerdo con medios locales, al salir de la audiencia, Víctor Paz, abogado de la madre de Dafne, Alejandra Quintos, quien denunció al sentenciado hace siete años, expresó: “Por fin se hizo justicia”.

Dafne murió el 16 de julio de 2026, a los 13 años, después de ingresar a un campamento de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas.

La Fiscalía estatal abrió una investigación por el feminicidio de la menor y, ahasta ahora hay tres personas señaladas como presuntas implicadas en esa causa que permanecen en prisión preventiva en el penal de Altamira.