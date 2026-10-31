Refuerzan seguridad en Tamaulipas tras disturbios por detención de alto mando de Cártel del Golfo

Aspecto de uno de los bloqueos registrados en Tamaulipas como reacción a detención de alto mando del Cártel del Golfo.

Autoridades federales y estatales mantienen este sábado el reforzamiento de seguridad en Tamaulipas para evitar nuevos brotes de violencia como los registrados en días anteriores tras la detención de Axel Alfredo “N”, alias “Axel”, considerado alto mando de una célula del Cártel del Golfo (CDG).

A través de una publicación en redes sociales, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, destacó que, este sábado, fuerzas federales y estatales llevan a cabo recorridos de seguridad y vigilancia por vía aérea terrestre y área en distintos sectores de Matamoros y municipios aledaños.

🚨 Balaceras, autos quemados y bloqueos se registraron en Matamoros, Tamaulipas.



Esto ocurre tras la captura de Axel Cárdenas, hijo de José Alfredo Cárdenas "El Contador", líder de facción del Cártel del Golfo. pic.twitter.com/OEj2O7cPge — Irving (@IrvingPineda) October 29, 2026

Lo anterior, señaló, “como parte de las acciones para fortalecer la presencia operativa y mantener la seguridad”.

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El reforzamiento de seguridad federal y estatal es continuación de la medida anunciada el viernes por el Gabinete de seguridad federal, en favor de disuadir la violencia provocada por la detención de alias “Axel”, que llevó a bloqueos, incendios y otros disturbios en Matamoros.

“Estas labores se desarrollan de manera coordinada y permanente para brindar tranquilidad a la población. Se exhorta a la población a reportar cualquier incidente al 911”, concluyó la Vocería de Seguridad en su publicación en redes.

Detención de alias “Axel” desata violencia en Tamaulipas, informa Gabinete de seguridad

Ayer, el Gabinete de seguridad federal informó que se reforzó la seguridad en el estado debido a brotes de violencia generados por la detención de Axel Alfredo “N”, identificado como segundo al mando de la facción “Ciclones” del Cártel del Golfo.

El Gabinete federal de seguridad destacó que, resultado de esta detención, se registraron bloqueos en distintos puntos de Tamaulipas.

No obstante, al corte del viernes cerca de las 14:00 horas, cuando informó acerca de la detención, el Gabinete de seguridad destacó que los bloqueos habían sido retirados y las carreteras se encontraban transitables: “sin reporte de obstrucciones y con circulación normal”.

En Matamoros, Tamaulipas, Fuerzas Especiales de @Defensamx1 y @GN_MEXICO_ detuvieron a dos personas, entre ellas Axel Alfredo “N”, alias “Axel”, identificado como segundo al mando de la facción “Ciclones” del Cártel del Golfo, grupo delictivo vinculado con homicidios, secuestros,… pic.twitter.com/ggoWytsY9D — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 30, 2026

En este sentido, destacó que la Secretaría de la Defensa desplegó 450 helicópteros adicionales en Matamoros y municipios aledaños, con lo que, señaló, “se fortalece la presencia operativa, los patrullajes y las labores de vigilancia”.

“Las instituciones de seguridad mantienen acciones coordinadas de prevención, vigilancia y asistencia a la población, con el objetivo de preservar el orden, garantizar el libre tránsito y proteger la tranquilidad de las familias tamaulipecas”, escribió el Gabinete federal de seguridad en redes sociales.

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