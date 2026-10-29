Detienen al sobrino de Osiel Cárdenas Guillén y segundo al mando de la facción Ciclones

La Secretaría de la Defensa Nacional detuvo en flagrancia a Axel Alfredo "N", segundo al mando de "Los Ciclones".

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) capturaron en Matamoros, Tamaulipas, a Axel Alfredo “N”, identificado por las autoridades federales como el segundo al mando de la facción “Ciclones” del Cártel del Golfo.

La detención se concretó la tarde de este jueves 29 de octubre de 2026 tras una serie de labores de inteligencia militar en Tamaulipas.

De acuerdo con la información facilitada por la institución castrense en un boletín informativo, Axel Alfredo “N” es hijo de José Alfredo “N”, alias “El Contador”, quien fuera jefe de la célula de “Los Ciclones”.

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Asimismo, el detenido es sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, alias “El Mata Amigos”, exlíder del Cártel del Golfo que se encuentra recluido en el Centro Federal de Reinserción Social Número 1 “El Altiplano”, en el Estado de México.

La ficha oficial refirió antecedentes penales previos del acusado, pues fue detenido el pasado 7 de mayo de 2023, pero autoridades del Poder Judicial determinaron concederle el beneficio de llevar su proceso en libertad.

Las investigaciones del gabinete de seguridad vinculan al detenido con actividades delictivas de alto impacto, entre las que destacan homicidios, secuestros, extorsión, robo de hidrocarburos, así como el trasiego transfronterizo de drogas, armas y personas entre México y Estados Unidos.

Como resultado de trabajos de inteligencia militar de @Defensamx, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la @GN_MEXICO_ detuvieron en Matamoros, Tamaulipas, a dos personas, entre ellas Axel Alfredo “N”, alias “Axel”, identificado como segundo al mando de la célula… pic.twitter.com/vlSx7htiXZ — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 29, 2026

De igual forma, los reportes de inteligencia lo señalan como el presunto responsable intelectual y material de un ataque perpetrado contra agentes del Servicio de Protección Federal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), registrado el 17 de mayo de 2026, en el cual un elemento de la corporación perdió la vida.

Durante el operativo de captura se aseguró armamento, cargadores, cartuchos de diversos calibres, dosis de sustancias ilícitas y un vehículo.

Axel Alfredo “N” y sus acompañantes fueron trasladados a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana hacia la Ciudad de México para quedar a disposición del Ministerio Público Federal en las instalaciones de la FEMDO, donde se realizarán las pruebas periciales y se resolverá su situación jurídica.

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JVR