México requiere inversión de 10 bdp en 2027, alerta IP

El fortalecimiento de la inversión industrial es fundamental para el crecimiento.

México requerirá una inversión superior a 10 billones de pesos durante 2027, equivalente a por lo menos 25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), para alcanzar su potencial de crecimiento económico, estimó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

En su análisis semanal, el organismo señaló que, bajo un escenario de inversión extranjera directa de 40 mil millones de dólares y una inversión pública equivalente a 3.0 por ciento del PIB, los empresarios y emprendedores mexicanos deberán aportar poco más de 8 billones de pesos, aproximadamente 410 mil millones de dólares, para alcanzar dicha meta.

De acuerdo con el CEESP, este nivel de inversión permitiría a la economía mexicana registrar un crecimiento superior a 3.0 por ciento, por lo que consideró fundamental reactivar la participación del capital privado para dinamizar la actividad productiva.

TE RECOMENDAMOS: Conmemoran Día Mundial Una de cada tres personas en México no cuenta con un ahorro

El organismo recordó que durante la celebración del 50 aniversario del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), su presidente, José Medina Mora, identificó como uno de los principales desafíos del país impulsar nuevamente la inversión y, con ello, fortalecer el crecimiento económico.

Al respecto, destacó que la inversión privada ha sido uno de los principales motores de la transformación económica nacional, al pasar de representar alrededor de 12 por ciento del PIB durante la década de los setenta a 20 por ciento entre 2020 y 2025.

Señaló que el fortalecimiento del sector empresarial ha permitido consolidar la presencia de México en el comercio internacional, y en EU, donde pasó de ocupar el sexto lugar en el primero durante 2025.