Reconoce Sheinbaum crecimiento industrial de Hidalgo y su capacidad de atracción de inversiones.

La infraestructura industrial de Hidalgo recibe un impulso clave con la puesta en marcha del primer centro de distribución con tecnología robótica de Mercado Libre y la nueva planta de Laboratorios Carnot en el Parque Industrial Platah.

Ambas instalaciones buscan dinamizar la economía local, generar puestos de trabajo especializados e incrementar la capacidad logística del centro del país.

El nuevo complejo de la firma e-commerce procesa de entrada más de 6.8 millones de pedidos al mes, con la meta de alcanzar los 15 millones de entregas mensuales para el año 2027.

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Por su parte, la planta farmacéutica inició operaciones mediante una inyección inicial de 2,400 millones de pesos, presupuesto que ascenderá a 3,500 millones de pesos para la producción y resguardo de medicamentos, ofreciendo 600 empleos directos.

Durante el acto inaugural, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que la atracción de capitales debe traducirse en estabilidad social: “No puede haber crecimiento sin bienestar, sin distribución de la riqueza. Nosotros creemos en la inversión desde arriba y también en la inversión desde abajo”.

Sheinbaum destacó además que el alza al salario mínimo y la expansión en la oferta educativa fortalecen el perfil técnico de los trabajadores mexicanos ante los requerimientos de la industria automatizada.

En este contexto, el gobernador Julio Menchaca Salazar aseguró que la entidad vive un momento histórico en captación de capital privado, superando los montos registrados en los últimos tres sexenios gracias a la coordinación con la Federación.

La consolidación de la entidad como polo logístico con montos históricos de capital privado fue destacada por el gobernador Julio Menchaca Salazar. ı Foto: Especial.

Asimismo, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, apuntó que el crecimiento económico hidalguense avanza por encima de la media nacional y de potencias emergentes, debido a la articulación entre gobierno, academia y sector empresarial.

Por parte del sector privado, Mercado Libre enmarca este proyecto dentro de un plan multinacional de 4,600 millones de dólares (alrededor de 92 mil millones de pesos mexicanos) para consolidar su red comercial, la cual integra a más de un millón de pequeñas y medianas empresas en el país.

Finalmente, la directiva de Laboratorios Carnot sostuvo que el territorio nacional cuenta con condiciones idóneas para convertirse en un nodo estratégico de producción de insumos médicos para la región.

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JVR