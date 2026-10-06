Anuncian la operación total de la histórica planta de Cemento Cruz Azul en Hidalgo

El Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa La Cruz Azul, Víctor Manuel Velázquez Rangel, anunció oficialmente que todas las áreas productivas y departamentos de la histórica planta de Cemento Cruz Azul Hidalgo se encuentran operando de manera óptima, segura y bajo rigurosos estándares de calidad.

Esta reactivación garantiza que, a partir de hoy, la planta cuente con la producción activa de cemento tipo Portland compuesto, mortero, cemento blanco, pegazulejo blanco y la fabricación de sacos de papel.

Con el objetivo de responder de forma eficiente a las necesidades del mercado regional, la empresa incrementará sus volúmenes de producción de manera paulatina y responsable.

Durante el anuncio, Víctor Velázquez expresó un profundo agradecimiento a las autoridades gubernamentales. ı Foto: larazondemexico

Asimismo, se dio a conocer el continuo progreso en la infraestructura productiva con la construcción de la Unidad de Calcinación número 10, un proyecto estratégico cuya entrada en funcionamiento está programada para mediados de 2027.

Se destacó que este logro va más allá de un avance industrial, pues representa el fortalecimiento y dinamización de la vida social y económica de la comunidad de Tula de Allende y sus alrededores.

Durante el anuncio, Víctor Velázquez expresó un profundo agradecimiento a las autoridades gubernamentales por su respaldo constante durante este proceso, destacando el acompañamiento brindado por la Presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, así como el apoyo fundamental del Gobernador del Estado de Hidalgo, Lic. Julio Menchaca Salazar.

El Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa La Cruz Azul, Víctor Manuel Velázquez Rangel, anunció oficialmente que todas las áreas productivas y departamentos de la histórica planta de Cemento Cruz Azul Hidalgo se encuentran operando de manera óptima. ı Foto: Especial.

De igual forma, se reconoció ampliamente el talento, la dedicación y el compromiso de cada uno de los trabajadores, técnicos, ingenieros y colaboradores que hicieron posible esta importante reactivación.

Finalmente, Víctor Velázquez refrendó un respetuoso llamado al diálogo y a la reconciliación entre las familias cooperativistas, enfatizando que la armonía comunitaria es indispensable para consolidar el proceso de refundación y seguir construyendo la grandeza de La Cruz Azul.

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JVR