SCJN falla a favor de La Cruz Azul y protege de forma definitiva su patrimonio

Tras años de litigio y defensa jurídica, Cooperativa La Cruz Azul cerró definitivamente el proceso legal que amenazaba una parte sustancial de su patrimonio.

Tras años de litigio y defensa jurídica, Cooperativa La Cruz Azul cerró definitivamente el proceso legal que amenazaba una parte sustancial de su patrimonio, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fallara de manera inapelable a su favor.

La disputa legal surgió a raíz de un reclamo millonario derivado de una antigua relación contractual para la prestación de servicios jurídicos. La contraparte llevó el asunto hasta la última instancia procesal con la pretensión de obtener beneficios económicos a costa de la organización.

Sin embargo, en el desahogo del Amparo Directo 57/2025, la SCJN resolvió negar el amparo solicitado por la contraparte. Con esta determinación, el máximo tribunal dejó firme la sentencia que reconoce la nulidad absoluta del contrato de prestación de servicios jurídicos y anula cualquier consecuencia legal o pretensión cobratoria derivada del mismo.

“Fueron años de defensa, resistencia y trabajo jurídico constante frente a un asunto que comprometía seriamente el patrimonio de nuestra empresa. Hoy confirmamos que nuestra postura tenía sustento y que la razón jurídica siempre estuvo de nuestro lado”, señaló Víctor Velázquez, Presidente del Consejo de Administración de la sociedad.

También aseguró que, con este fallo definitivo, La Cruz Azul elimina un alto riesgo financiero y refrenda su compromiso histórico de velar por la estabilidad y transparencia en la administración de los recursos que pertenecen a todos sus integrantes.

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JVR