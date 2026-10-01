Multas de hasta 100% para hidrocarburos, entre los cambios a la Ley Aduanera

La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma la Ley Aduanera para fortalecer los mecanismos de control frente a la subvaluación de mercancías, ampliar las facultades de comprobación de las autoridades y proteger la recaudación, sin crear nuevas contribuciones.

Durante la discusión en lo particular, la comisión avaló una reserva presentada por su presidente, el diputado Carol Antonio Altamirano, para establecer sanciones específicas cuando las infracciones involucren hidrocarburos y petrolíferos.

El dictamen establece que, en estos casos, se aplicará una multa de entre 50 y 100 por ciento del valor comercial de las mercancías.

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La modificación fue aprobada con 32 votos a favor y forma parte de los cambios incorporados al proyecto impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, cuya iniciativa fue presentada el pasado 8 de septiembre.

El presidente de la Comisión de Hacienda explicó que la reforma busca establecer consecuencias jurídicas diferenciadas para las infracciones relacionadas con hidrocarburos y petrolíferos, debido a la relevancia de este tipo de mercancías y al impacto que las conductas ilícitas pueden generar sobre el interés fiscal y el funcionamiento de los controles aduaneros.

🚨CAMBIOS EN LA REFORMA ADUANERA: Comisión de Hacienda en San Lázaro aprobó la reforma a la Ley Aduanera, con tres modificaciones enfocadas en combatir el “huachicol fiscal”.



⛽️ Se avalaron multas de entre 50% y 100% del valor de la mercancía cuando se trate de hidrocarburos y… pic.twitter.com/fenEh8ZAKT — Isabel Uribe (@Isa_Uribe) October 2, 2026

Uno de los principales cambios planteados consiste en eliminar el umbral de 50 por ciento que actualmente condiciona determinados embargos precautorios derivados de diferencias entre el valor declarado de las mercancías y el valor de transacción de mercancías idénticas o similares.

La reforma también contempla otorgar facultades de comprobación de oficio a las autoridades aduaneras cuando detecten que el valor declarado en el pedimento es inferior al valor de transacción de mercancías idénticas o similares, conforme a los artículos 72 y 73 de la Ley Aduanera.

El dictamen establece además distintos mecanismos para la sustitución del embargo precautorio.

Cuando la diferencia de valor sea menor al 20 por ciento, el importador podrá solicitar la sustitución mediante un depósito en efectivo o una cuenta aduanera de garantía. Si la diferencia es igual o superior al 20 por ciento, podrá solicitarse la sustitución mediante depósito en efectivo.

Asimismo, se establecen supuestos para la devolución de mercancías y liberación de garantías cuando el interesado acredite su legal estancia o tenencia, desvirtúe las causas que originaron el embargo o demuestre que el valor declarado fue determinado conforme a la legislación.

La reforma también plantea reducir de 50 a 20 por ciento el límite de diferencia de valor previsto en la presunción de infracción del artículo 177, fracción XII.

El dictamen fue aprobado en lo general con 27 votos a favor, cuatro en contra y cero abstenciones.

Durante la discusión, legisladores de Morena, PT y PVEM respaldaron la reforma al considerar que permitirá combatir prácticas de subvaluación, proteger los ingresos públicos y evitar condiciones de competencia desleal para empresas que cumplen con sus obligaciones.

El diputado de Morena Eduardo Castillo López sostuvo que la apertura comercial requiere instituciones capaces de garantizar que los participantes compitan bajo las mismas reglas y consideró que la reforma permitirá fortalecer la capacidad del Estado para detectar operaciones en las que las mercancías ingresen al país con valores artificialmente bajos.

Desde el PVEM, Celia Esther Fonseca Galicia señaló que en 2025 se registraron mil 349 operaciones que no actualizaron la causal de embargo, mientras que entre enero y agosto de 2026 se contabilizaron mil 142.

Por el PT, Reginaldo Sandoval Flores respaldó el dictamen al considerar que permitirá mejorar las herramientas para detectar la subvaluación y proteger tanto la recaudación como el mercado nacional.

En contraste, legisladores de oposición expresaron preocupación por los efectos que los nuevos mecanismos podrían generar sobre las empresas que realizan operaciones legales de comercio exterior.

La diputada del PAN Eva María Vásquez Hernández coincidió en que debe combatirse la subvaluación, pero advirtió sobre el riesgo de establecer mecanismos mediante los cuales empresas que cumplen con la ley tengan que demostrar su inocencia después de que sus mercancías sean retenidas.

El priista Yerico Abramo Masso señaló que el endurecimiento de los controles puede generar riesgos operativos y sobrecostos para el comercio exterior, particularmente por la posibilidad de retener mercancías ante discrepancias en su valor.

En tanto, la diputada de Movimiento Ciudadano Patricia Flores Elizondo sostuvo que su bancada analizaba su voto debido a que la reforma amplía la posibilidad de realizar embargos sin incorporar, a su consideración, suficientes garantías para los importadores.

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MSL