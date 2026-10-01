Trabajadores del IMSS dan portazo en sede sindical tras protestas en CDMX

Tras más de 9 horas de movilizaciones y del bloqueo de diversas vialidades clave en la Ciudad de México, integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) dieron derribaron las puertas de la entrada de las oficinas centrales de su organización.

La irrupción ocurrió luego de que los manifestantes rompieron las cadenas que aseguraban el acceso principal del inmueble.

Por su parte, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México replegaron a los manifestantes para evitar mayores daños.

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En videos que circulan en redes sociales, se pudo ver el actuar de los uniformados, quienes utilizaron escudos y equipo de protección.

🚨#AlertaADN



🚨⚠️ Trabajadores del IMSS (@Tu_IMSS) derribaron puertas de la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social



📹: Jessica Moguel (@jessiemozar) pic.twitter.com/a5AEGWrwrB — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 2, 2026

Así fueron las protestas de los sindicalizados

Durante la protesta, los inconformes avanzaron por distintas avenidas y cerraron los accesos vehiculares en vialidades aledañas a la sede sindical, entre ellas Circuito Interior y Juan Escutia.

Las acciones provocaron importantes afectaciones a la circulación vehicular, durante horas en toda la ruta recorrida por el contingente.

En el sitio, los inconformes exigieron la renuncia del líder nacional del SNTSS, Rafael Olivos, quien no estuvo presente durante las manifestaciones.

Frente a las puertas del edificio, los trabajadores reiteraron que las instalaciones son su casa, argumentando que fueron pagadas con sus cuotas gremiales y que, por lo tanto, no debieron permanecer cerradas

¿Qué exigen los inconformes?

Entre las demandas principales manifestadas por el gremio destacan la realización de un congreso extraordinario, la destitución de Rafael Olivos y la mejora de las condiciones laborales.

Asimismo, rechazaron el incremento salarial fijado en 2.9% y exigieron el suministro de insumos y material médico para la atención de la derechohabiencia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Por la noche, la representación del SNTSS fijó su postura mediante un comunicado en el que afirmó que “desde el inicio del conflicto ha mantenido abierta su disposición para escuchar, atender y establecer un diálogo directo, respetuoso y constructivo”.

En tanto, la dirigencia sindical condenó los actos acontecidos durante la jornada. El gremio repudió el lanzamiento de piedras y otros objetos por parte de los manifestantes, al igual que las agresiones dirigidas contra personas, los daños materiales ocasionados a las instalaciones y los intentos de ingresar por la fuerza al inmueble central.

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JVR