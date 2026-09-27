CDMX será la gran puerta ferroviaria del país, afirma Clara Brugada

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada durante el evento en el Zócalo capitalino

Con motivo del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la Jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada Molina, afirmó que la Ciudad de México será la gran puerta ferroviaria del país.

“La CDMX será la gran puerta ferroviaria del país. La transformación viaja en tren. La Ciudad de México no lo olvida y ahora desde la presidencia sigue impulsando la transformación de la ciudad”, sostuvo la mandataria capitalina.

Brugada Molina enfatizó que el perímetro chilango es un punto clave donde han llegado millones de mexicanos y mexicanas, quienes han luchado de manera constante por un país mejor.

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A raíz de esto, Brugada Molina hizo un llamado para construir tres unidades en torno al liderazgo de la presidenta de México, quien minutos después presentó su informe anual de actividades.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada durante el evento de cierre de gira de la presidenta Sheinbaum por su Segundo Informe de Gobierno ı Foto: Captura de pantalla

“Primero, la unidad popular, la unidad de los de abajo, la unidad del pueblo. Porque cuando los de abajo nos unimos, ninguna reacción desde arriba puede dividirnos. Segundo, la unidad del movimiento de la transformación. Y, por último, tenemos que mantenernos unidos frente a quienes buscan un retroceso autoritario a la noche neoliberal de privilegios y corrupción de cero hoy cuando vuelven a extenderse las sombras de la ambición imperialista respaldemos a la presidenta y construyamos la unidad nacional”, expuso la Jefa de Gobierno.

Adicionalmente, la mandataria chilanga pidió a todo el país respaldar a Claudia Sheinbaum Pardo, ya que ella es un referente ante el avance de las ultraderechas en el mundo entero.

“En un mundo en el que soplan vientos de odio y resuenan de nuevo tambores de guerra, en el que la ultraderecha avanza y resurge hasta el fascismo, el liderazgo de nuestra presidenta es una referencia democrática internacional. Tenemos a la mejor presidenta del mundo por último por último los invito a mirar a quien está a su lado”, concluyó la titular de la Jefatura de Gobierno.

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LMCT