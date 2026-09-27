Fans de Camilo Séptimo y colectivos por Palestina, entre las marchas en CDMX HOY 27 de septiembre

Fotografía de archivo de un encuentro de fans del grupo Camilo Séptimo en el Monumento a la Revolución, donde se reunieron para honrar a "Honas" Meléndez.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad y la justicia en Ayotzinapa.

Manifestantes a favor de la causa palestina, en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Este domingo 27 de septiembre no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este domingo 27 de septiembre no se espera ninguna marcha, pero sí nueve concentraciones.

Concentraciones

COMUNIDAD INDÍGENA OTOMÍ RESIDENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO : Se concentrarán en Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes” (Av. México Coyoacán No. 343, Col. Xoco, Alc. Benito Juárez) a las 10:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. 80 personas) .

ASOCIACIÓN DE MILITARES EN ACTIVO, EN LA HONROSA SITUACIÓN DE RETIRO Y CIVILES : Se concentrarán en la Secretaría de la Defensa Nacional (Av. Industria Militar y Autop. Urbana Nte., Col. Lomas de Sotelo, Alc. Miguel Hidalgo) a las 10:00 hrs. (Nota: No se descarta la afectación de vialidades; aforo aprox. 45 personas) .

COLECTIVA “HILOS” : Se concentrarán en la Glorieta del Ahuehuete (Av. Paseo de la Reforma y Niza, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) a las 10:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. 25 personas) .

FANS DEL GRUPO “CAMILO SÉPTIMO” : Se concentrarán en la Explanada del Palacio de Bellas Artes (Av. Juárez y Eje Central “Lázaro Cárdenas”, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 11:00 hrs. (Nota: No se descarta la afectación de vialidades; aforo aprox. 30 personas) .

ANTIMONUMENTA “VIVAS NOS QUEREMOS” : Se concentrarán en la Glorieta “La Joven de Amajac” (Av. Paseo de la Reforma y Av. Morelos, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) a las 12:00 hrs. (Nota: Se prevé el apoyo de más colectivas feministas y no se descarta afectación de vialidades; aforo aprox. 150 personas) .

PLATAFORMA 4:20 : Se concentrarán en tres puntos: 1) Monumento a la Madre (Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc), 2) Av. División del Nte. y Av. Cuauhtémoc (Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez), y 3) Av. Gran Canal y Circuito Interior (Col. 20 de Noviembre, Alc. Gustavo A. Madero) a las 12:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. 45 personas) .

FIRMAS POR PALESTINA MX : Se concentrarán en el Hemiciclo a Juárez (Av. Juárez No. 50, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 12:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. 50 personas) .

COLECTIVA “HIJAS DE LA CANNABIS”: Se concentrarán en Plaza Tlaxcoaque (Av. Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 12:00 hrs. *(Nota: No se descarta afectación de vialidades

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