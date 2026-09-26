Además de Ayotzinapa: Estas son las marchas y bloqueos en CDMX HOY 26 de septiembre

Protesta por Ayotzinapa en la Ciudad de México.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad y la justicia en Ayotzinapa.

Protesta por Ayotzinapa en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Este sábado 26 de septiembre no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este sábado 26 de septiembre se espera una marcha de gran magnitud por el 12 aniversario de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Además, se prevé otra marcha y otras 24 concentraciones.

Marchas

PROYECTO MEMORIAL URBANO : Caminata colectiva “Mapear la gentrificación, dibujar alternativas” en Café “La Habana”, Av. Morelos No. 62, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc a las 10:30 hrs con destino a Puente Peredo y López, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc. (Nota: Aforo aprox. 50 personas; no se descarta afectación a vialidades en el Centro Histórico).

MADRES Y PADRES DE LOS 43 ESTUDIANTES NORMALISTAS DESAPARECIDOS EN AYOTZINAPA, GUERRERO: Marcha en el marco de la “144ª Acción Global por Ayotzinapa” en el Ángel de la Independencia a las 16:00 hrs con destino al Zócalo Capitalino. (Nota: Aforo estimado de 6,000 personas. Se contempla el arribo de autobuses, la incorporación de múltiples colectivos/organizaciones y posibles afectaciones viales/pintas).

Concentraciones

LUCIÉRNAGAS BUSCADORAS CIUDAD DE MÉXICO : Pega de fichas de búsqueda en Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, Av. Niños Héroes No. 102, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc a las 08:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. 80 personas).

PROYECTO HELP MX : Evento “Mega Help 2026, a Favor de la Vida” en Monumento a la Revolución, Plaza de la República, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc a las 10:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. 100 personas).

MERCY FOR ANIMALS LATINOAMÉRICA, A.C. : Protesta por la liberación animal en Hotel JW Marriott Polanco, Andrés Bello No. 29, Col. Polanco IV Sección, Alc. Miguel Hidalgo a las 10:30 hrs. (Nota: Aforo aprox. 15 personas).

COLECTIVO “CASANOVA” : Concentración para unirse a la marcha por Ayotzinapa en Estación “La Raza” (Líneas 3 y 5 del Metro), Col. Vallejo, Alc. Gustavo A. Madero a las 11:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. 50 personas).

COLECTIVO “IGNACIO MARTÍN BARÓ” : Concentración para trasladarse a la marcha por Ayotzinapa en Facultad de Psicología de la UNAM, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán a las 11:00 hrs. (Nota: Partirán 13:00 hrs hacia Metro Copilco para arribar 15:30 hrs a Metro Insurgentes; aforo aprox. 150 personas).

BRIGADA MURALISTA POR PALESTINA “ÓSCAR GUZMÁN” : Elaboración de mural en Hemiciclo a Juárez, Av. Juárez No. 50, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc a las 11:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. 40 personas).

FIRMAS POR PALESTINA MX : Campaña de recolección de firmas en Hemiciclo a Juárez, Av. Juárez No. 50, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc a las 12:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. 50 personas).

COLECTIVA “HIJAS DE LA CANNABIS” : Evento político-cultural “Rituales 4:20” en Plaza Tlaxcoaque, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc a las 12:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. 100 personas).

PLATAFORMA 4:20 : Jornada itinerante cannábica en Monumento a la Madre (Alc. Cuauhtémoc), Av. División del Nte. y Av. Cuauhtémoc (Alc. Benito Juárez), y Av. Gran Canal y Circuito Interior (Alc. Gustavo A. Madero) a las 12:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. 45 personas).

ASAMBLEA INTERUNIVERSITARIA Y POPULAR POR PALESTINA : Brigadeo y recolección de firmas en Estación “Bellas Artes” (Líneas 2 y 8 del Metro), Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc a las 12:00 hrs. (Nota: A las 15:30 hrs se trasladarán al Ángel de la Independencia; aforo aprox. 100 personas).

COLECTIVO ESTUDIANTIL DE LA FES ZARAGOZA : Concentración para unirse a la marcha por Ayotzinapa en FES Zaragoza Campus I, Av. Guelatao No. 66, Col. Ejército de Oriente Indeco II, Alc. Iztapalapa a las 12:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. 50 personas).

COLECTIVO “LA COMUNA 4:20” : Evento “La bocina del dub vol. 2” en Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos”, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc a las 13:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. 100 personas).

COLECTIVO “CUBO” DE LA ENP 5 “JOSÉ VASCONCELOS” : Concentración para unirse a la marcha por Ayotzinapa en Prepa 5, Calz. del Hueso No. 729, Col. Ex Hacienda de Coapa, Alc. Tlalpan a las 13:30 hrs. (Nota: Aforo aprox. 50 personas).

COLECTIVOS ESTUDIANTILES DE LA UNAM : Concentración para unirse a la marcha por Ayotzinapa en Escultura “Los Bigotes”, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán a las 13:30 hrs. (Nota: Salida a las 14:00 hrs hacia Metro Universidad para llegar 15:30 hrs al Ángel de la Independencia; aforo aprox. 250 personas).

ALIANZA ESTUDIANTIL POR LA TRANSPARENCIA UNIVERSITARIA : Concentración para unirse a la marcha por Ayotzinapa en Estación “Universidad” (Línea 3 del Metro), Col. Pedregal de Santo Domingo, Alc. Coyoacán a las 13:30 hrs. (Nota: Aforo aprox. 80 personas).

DIRECT ACTION EVERYWHERE CIUDAD DE MÉXICO : Performance “Explotados por su leche” en Explanada del Palacio de Bellas Artes, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc a las 14:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. 30 personas).

CONSEJO ESTUDIANTIL AUTÓNOMO CUBISTA : Concentración para unirse a la marcha por Ayotzinapa en Estación “Deportivo 18 de Marzo” (Líneas 3 y 6 del Metro), Col. Tepeyac Insurgentes, Alc. Gustavo A. Madero a las 14:15 hrs. (Nota: Arribarán a las 15:30 hrs a Metro Insurgentes para dirigirse al Ángel de la Independencia; aforo aprox. 100 personas).

COLECTIVO “IZQUIERDA ROJA” DE LA UACM : Concentración para unirse a la marcha por Ayotzinapa en Estación “Insurgentes” (Línea 1 del Metro), Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc a las 14:30 hrs. (Nota: Aforo aprox. 60 personas).

CONTINGENTE INTERUNIVERSITARIO DE LA UAM : Concentración para unirse a la marcha por Ayotzinapa en Estación “Sevilla” (Línea 1 del Metro), Col. Roma Norte, Alc. Cuauhtémoc a las 15:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. 150 personas).

COMUNIDAD ESTUDIANTIL DEL IPN : Concentración para unirse a la marcha por Ayotzinapa en ENCB Santo Tomás, Manuel Carpio y Plan de Ayala, Col. Casco de Santo Tomás, Alc. Miguel Hidalgo a las 15:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. 200 personas).

FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO : Concentración para unirse a la marcha por Ayotzinapa en Estación “Insurgentes” (Línea 1 del Metro), Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc a las 15:30 hrs. (Nota: Aforo aprox. 150 personas).

ANONYMOUS FOR THE VOICELESS CIUDAD DE MÉXICO : Evento “Cubo de la Verdad” en Pasaje Peatonal Francisco I. Madero, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc a las 17:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. 20 personas).

COLECTIVO “SKA REVOLUCIÓN” : Evento cultural en solidaridad con Ayotzinapa en Plantón por Ayotzinapa, Av. Paseo de la Reforma No. 211-213, Col. Morelos, Alc. Cuauhtémoc a las 18:30 hrs. (Nota: Aforo aprox. 250 personas).

COLECTIVO NACIONAL “NO MÁS PRESOS INOCENTES”: Apoyo en audiencia en Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa durante el día. (Nota: Aforo aprox. 25 personas).

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