Marcha por el 12 aniversario de Ayotzinapa en CDMX HOY: Ruta, horario, calles cerradas y alternativas viales

Aspecto de la marcha por la verdad y la justicia en Ayotzinapa, en 2025.

Activistas, estudiantes, familiares de las víctimas y otros colectivos marchan este sábado 26 de septiembre en la Ciudad de México, así como en otros estados de la República, en el marco del aniversario 12 de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala, Guerrero, un día como hoy pero de 2014.

Desde que se dio a conocer la desaparición de los estudiantes, año con año se recuerda la fecha con una protesta masiva en la Ciudad de México, epicentro de las movilizaciones del país, así como en Guerrero, donde ocurrieron los hechos, y en otras entidades.

Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa posan frente al Antimonumento. ı Foto: Cuartoscuro

Este año, la marcha coincide con el aniversario 12 de los hechos en Ayotzinapa, una lucha que se ha extendido más de una década y por la que familiares, así como padres y madres, han denunciado escasas respuestas.

Así será la marcha en CDMX por los 12 años de Ayotzinapa

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), este sábado 26 de septiembre se llevará a cabo una protesta masiva en la zona Centro de la capital mexicana por el 12 aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes.

Según la autoridad capitalina, la movilización irá desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino, y comenzará a las 16:00 horas .

Sin embargo, se prevé que la llegada de contingentes al Ángel de la Independencia comience desde al menos las 12:00 horas, por lo que se prevé impacto en el tráfico sobre Paseo de la Reforma y calles aledañas.

Según la SSC, se espera una afluencia de alrededor de seis mil personas. Además, se prevé el arribo de autobuses que transportan a los manifestantes a los puntos de concentración.

Posible ruta, calles cerradas y alternativas viales por marcha de Ayotzinapa

La posible ruta de la manifestación desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo es:

Punto de partida: El Ángel de la Independencia (Glorieta del Ángel).

Avance por Avenida Paseo de la Reforma.

Incorporación a Avenida Juárez (a la altura de la Glorieta del Caballito / Bucareli).

Tramo de Eje Central Lázaro Cárdenas (a un costado del Palacio de Bellas Artes).

Giro hacia la Calle 5 de Mayo.

Llegada a la Plaza de la Constitución (Zócalo)

Por lo anterior, se prevé que estas calles y vialidades se encuentren cerradas:

Avenida Paseo de la Reforma (en el tramo de Lieja/Glorieta del Ángel hasta Avenida Hidalgo).

Avenida Juárez y Calle Doctor Mora.

Eje Central Lázaro Cárdenas (entre Avenida Hidalgo y José María Izazaga).

Calle 5 de Mayo.

Accesos perimetrales al Zócalo (Avenida 20 de Noviembre, Calle 16 de Septiembre, José María Pino Suárez y 5 de Febrero).

Así, se recomiendan estas alternativas viales:

Norte - Sur:

Circuito Interior.

Avenida Insurgentes.

Eje 1 Oriente (Anillo de Circunvalación).

Oriente - Poniente:

Eje 1 Norte (Mosqueta / Rayón).

Avenida Chapultepec y Avenida Río de la Loza.

Eje 1 Sur (Fray Servando Teresa de Mier).

Viaducto Miguel Alemán.

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