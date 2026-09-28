Cruz Azul avanza con la diversificación de inversiones

La Cooperativa La Cruz Azul amplió su estrategia de negocios más allá de la producción de cemento, con inversiones en salud, turismo, manufactura e infraestructura deportiva, tras concentrar durante los últimos años parte de sus recursos en recuperar y modernizar su capacidad industrial.

La nueva cartera incluye desde una fábrica de sacos por 80 millones de dólares en Puebla y la ampliación de su infraestructura hospitalaria, hasta proyectos turísticos en Guerrero y la construcción de un estadio con desarrollo comercial en el Estado de México, para el que contempla una inversión de 400 millones de dólares.

La estrategia forma parte de la etapa que la organización inició en 2020 con un proceso de refundación administrativa y financiera, a partir del cual comenzó a fortalecer sus operaciones y ampliar su presencia hacia actividades distintas a la industria cementera. Actualmente, sus proyectos abarcan construcción, infraestructura deportiva, salud, educación, turismo y manufactura.

“La cooperativa vive una nueva etapa con inversiones en distintas regiones del país, la estrategia tiene como uno de sus principales componentes la inversión en infraestructura productiva”, aseguró Víctor Manuel Velázquez Rangel, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa La Cruz Azul.

Uno de los proyectos de diversificación se encuentra en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, donde la organización contempla destinar 400 mdd a un estadio ecológico con capacidad para 45 mil aficionados, acompañado de un complejo deportivo y un desarrollo comercial.

En el sector salud, durante este año destinó 10 millones de dólares a la creación de una clínica de Hospitales Cruz Azul en la Ciudad de México y puso en marcha FarmaAzul, una nueva cadena de farmacias en Tlalpan.

La organización también moderniza Hospitales Cruz Azul Oaxaca, proyecto al que destinó 50 millones de dólares y que incorpora quirófanos, consultorios, una clínica de hemodiálisis, banco de sangre, tomógrafos y otros equipos de diagnóstico, con el objetivo de ampliar su infraestructura de atención médica.

La Red de salud vinculada a la Cooperativa La Cruz Azul opera con tres sedes principales abiertas al público en Oaxaca, Hidalgo y la Ciudad de México. ı Foto: Especial

OPERACIONES. La diversificación también alcanza a la manufactura. En Puebla, la cooperativa invirtió 80 millones de dólares para una nueva fábrica de sacos dentro de su planta de Cemento Cruz Azul en Palmar de Bravo, la cual cuenta con tres líneas de producción.

Mientras que en Guerrero mantiene presencia en el sector turístico mediante los complejos Azul Ixtapa, Azul Grand Turismo y su Centro de Convenciones, donde reporta reinversiones anuales superiores a 10 mdd y una afluencia mensual de más de mil 500 turistas nacionales y extranjeros en Zihuatanejo.

En Aguascalientes, la cooperativa invirtió más de 40 mdd en una unidad de coprocesamiento de residuos industriales en la planta de Tepezalá, orientada a reducir emisiones de dióxido de carbono, además de avanzar en la construcción de 11 canchas de futbol 7, una por municipio, de las cuales cuatro ya fueron entregadas.

En Campeche destinó durante 2025 más de 300 millones de dólares a una nueva fábrica de cemento en Seybaplaya, mientras que este año invirtió otros 300 millones en la rehabilitación de su fábrica en Tula de Allende, Hidalgo, entre otros.