Marcha deja pérdidas por más de 19.7 mdp

A 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, familiares, estudiantes y organizaciones sociales participaron en una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México para exigir justicia y conocer el paradero de los jóvenes

LA MOVILIZACIÓN por el doceavo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa dejó pérdidas por 19.7 millones de pesos en ventas no realizadas para los comercios de la Ciudad de México, además de afectaciones operativas en más de 3 mil establecimientos, estimó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX).

La marcha inició en El Ángel de la Independencia y concluyó en el Centro Histórico, por lo que paralizó actividades de establecimientos ubicados en Paseo de la Reforma, avenida Juárez, 5 de Mayo y el Zócalo capitalino.

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Canaco CDMX, manifestó respeto al derecho a la libre manifestación y a la exigencia de justicia de los padres y familiares de los estudiantes desaparecidos; sin embargo, reprobó los daños registrados durante la movilización y atribuidos por el organismo a integrantes del denominado Bloque Negro y grupos de choque.

4.5 mil establecimientos resultaron afectados en la marcha de 2025

“Las pintas, destrozos y daños materiales generados en las fachadas y escaparates de los comercios no sólo desvirtúan la causa social, sino que imponen una carga económica adicional y onerosa para los empresarios formales”, señaló.

El dirigente dijo que los establecimientos afectados deben destinar recursos a reparar los daños en lugar de utilizarlos para el desarrollo de sus negocios, por lo que el costo generado por la movilización podría ir más allá de los 19.7 mdp calculados.