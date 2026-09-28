Sube salario, pero una vivienda cuesta trabajar 17% más que en 2019

Apesar de que se ha registrado un aumento intensivo del salario en los últimos años, el encarecimiento de la vivienda lo ha mermado. Adquirir un inmueble ubicado en la mediana del mercado hipotecario equivale actualmente a otorgar 5.3 años del salario base de cotización promedio registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de forma íntegra; es decir, 17 por ciento más tiempo que los 4.5 años que representaba en 2019.

De acuerdo con un ejercicio realizado por La Razón con información oficial, entre el primer semestre de 2019 y el mismo periodo de este año, el valor (mediana) de las viviendas adquiridas mediante un crédito hipotecario a nivel nacional pasó de 621 mil pesos a un millón 299 mil 580 pesos. Esto representó un incremento de alrededor del 109.2 por ciento, de acuerdo con datos de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).

El Dato: EL precio de la vivienda con crédito hipotecario por metro cuadrado aumentó 9.6% en el primer semestre de 2019, respecto a 2018, de acuerdo con la SHF.

En contraste, el salario base de cotización promedio de las personas trabajadoras registradas en el IMSS creció menos, ya que en junio de 2019 se ubicó en 376.60 pesos y en 2026 ascendió a 669.10 pesos diarios; es decir, aunque representó un incremento de alrededor de 78 por ciento en siete años, no fue suficiente para compensar el alza de más de 100 por ciento en el costo de las viviendas.

Si se comparan las cifras por la distribución de valores de las viviendas con crédito hipotecario se encontró que en todos los niveles se incrementaron los precios.

En el apartado de vivienda más económica y que correspondió a 25 por ciento de las operaciones de venta en los primeros seis meses de 2019, se registraron inmuebles por un valor de 440 mil 281 pesos. En cambio, para el mismo lapso de 2026, este monto se incrementó a 843 mil pesos, un alza de 91.4 por ciento. Con lo anterior, a una persona trabajadora le hubiera costado saldar el valor total de una vivienda de este tipo en 3.2 años de su salario íntegro, pero en la actualidad el tiempo subió a 3.4 años; es decir, se necesitan 2.4 meses adicionales para cubrir el costo final.

4.2 mdp es el precio medio de la vivienda en la CDMX

Por su parte, el apartado de vivienda mediana, que concentró 50 por ciento de las operaciones, fue el de mayor brecha entre el crecimiento del salario y el alza en el valor de los inmuebles, con 10 meses adicionales.

Si se realiza la misma comparación con 75 por ciento de las operaciones de venta de mayor valor, las cuales se ubicaron en 2019 en un millón 177 mil 748 pesos frente a los dos millones 226 mil 101 pesos de 2026, el incremento fue de 89 por ciento. Como consecuencia de esta alza a un trabajador formal le costaría 7.2 meses más de salario base liquidar el saldo total del inmueble.

Y si se cotejan los datos del valor promedio nacional, en 2019 éste se ubicó en un millón 70 mil 654 pesos y en 2026 subió a un millón 960 mil 32 pesos, lo que significó un alza de 83 por ciento. Hace siete años, un empleado habría tenido que pagar su salario íntegro por 7.7 años; sin embargo, a precios actuales, este tiempo se extendería hasta ocho años; es decir, 3.6 meses adicionales.

7.5 por ciento aumentó el precio de la vivienda usada a junio

Por entidades federativas, la disparidad entre el salario y el costo inmobiliario se profundizó, con datos de la SHF, la Ciudad de México (CDMX) se posicionó como el mercado con mayor costo. En los primeros dos trimestres de 2019, el valor mediano de la vivienda fue de dos millones 186 mil 497 pesos, pero en el mismo periodo de este 2026 ascendió a tres millones 301 mil 516 pesos, un incremento de un millón 115 mil 019 pesos.

En los periodos de referencia, la CDMX tuvo el mayor aumento en pesos, sólo seguido por Baja California, que pasó de 526 mil 011 pesos a un millón 587 mil 201 pesos, y BCS, de 749 mil 954 pesos a un millón 845 mil 565 pesos; no obstante, estas dos se encuentran por debajo del promedio nacional, mientras que la CDMX superó alrededor de dos veces el costo.

Además, en la CDMX, la mediana del mercado alcanzó los tres millones 301 mil 516 pesos, lo que significa que una persona trabajadora, en 2026, tendría que destinar más de 13.5 años de su salario íntegro para adquirir un inmueble, cifra que supera los 5.3 años del mercado nacional.

El Tip: El valor de las viviendas adquiridas a través de un crédito hipotecario creció 7.3% en el segundo trimestre del año; y en el acumulado a junio el repunte fue de 7.9%.

No sucede lo mismo en el Estado de México, el valor mediano en 2019 se ubicó 699 mil 726 pesos y pasó a un millón 364 mil 588 pesos, un alza de 664 mil 862 pesos o 95 por ciento; no obstante, los años, respecto a la Ciudad de México son menos, ya que, en 2026, una persona requeriría sólo 5.6 años para saldar el costo al destinar el 100 por ciento de su salario.

Durango fue la entidad con un menor incremento: hace siete años comprar una vivienda costó 492 mil 400 pesos y en 2026 subió a 845 mil 983 pesos, un alza de 353 mil 583 pesos.

Mientras que en Durango una persona con el salario promedio del IMSS requeriría 3.4 años de sueldo íntegro para cubrir el valor mediano de una casa, en la Ciudad de México lapso se extiende a 13.5 años de ingresos brutos dedicados sólo al pago del inmueble.

A su vez, al comparar las cifras a tasa anual entre 2025 y 2026, la presión de los precios se mantiene particularmente en los segmentos de menor valor. Sólo en el primer semestre de 2026, la vivienda económica-social se encareció 10 por ciento por arriba del 6.7 por ciento registrado por la media-residencial, según el Índice SHF.

INALCANZABLE ı Foto: Especial