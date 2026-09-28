LCK Experience 2026: Un espacio para reconectar con el cuerpo, la mente y el potencial interior

Valeria de la Torre comparte ‘La montaña que no elegí’, su conferencia motivacional en la que hace honor a su pasión por el senderismo.

La resiliencia, el bienestar, las creencias personales y el poder de la respiración consciente son elementos clave que construyen a un ser humano completo y sano en lo espiritual, emocional y físico, por lo que este 25 y 26 de septiembre, la LCK Experience 2026 ofreció un entorno ideal para que las personas aprendan las mejores técnicas que les permitan alcanzar su máximo potencial.

Cientos de personas se dieron cita en el Hotel Barceló Santa Fe para encontrarse con especialistas que los puedan guiar en el aprendizaje y reflexión sobre su capacidad de transformación con una serie de conferencias magistrales enfocadas en técnicas y reflexiones para obtener un bienestar integral.

2023 fue el primer año en el que se realizó LCK Experience

El evento fue una oportunidad de mirar hacia dentro y descubrir nuevas formas de relacionarnos con lo que vivimos, pensamos y sentimos. En el primer día Valeria de la Torre ofreció una conferencia sobre resiliencia y superación personal frente a retos inesperados; mientras que personalidades como Cris Steinman, CEO y creadora de LCK Experience, presentó su programa Fit Mental, en el que invita a trabajar en las creencias y patrones que nos limitan en el día a día.

Presentación de Shulamit Graber, durante el evento. ı Foto: Especial

Por su parte, Rita Funes, primera instructora mexicana de PSYCH-K, ofreció una breve intervención sobre las creencias limitantes y la influencia que pueden tener en nuestra vida, destacando así la importancia de entrenar la mente para salir de esos patrones.

6 dimensiones integran el modelo de bienestar de LCK

Brandy Gillmore sostuvo una charla sobre la relación entre la mente y el cuerpo, y cómo nuestros pensamientos y emociones pueden influir en la manera en que vivimos el bienestar. Master Oh presentó “Libérate de bloqueos, ve más allá de tus límites y descubre tu verdadero potencial”, con un mensaje en torno a la energía interior, el amor y la fortaleza para explorar nuevas posibilidades en la vida. Otros ponentes llevaron el bienestar integral al terreno físico mediante acciones sencillas, como prestar atención a las señales del cuerpo, una propuesta presentada por Nirdosh Kohra. Por su parte, el experto Dan Brulé abordó la respiración consciente con “El poder y el potencial del Breathwork”, donde compartió herramientas para utilizar la respiración como apoyo en momentos de estrés y ansiedad, además de ofrecer una sesión guiada para ponerlas en práctica.

El Dato: La economía del bienestar en México alcanzó un valor de 98.1 mil mdd al cierre de 2024, última cifra disponible, lo que colocó al país en el lugar 15 a nivel mundial.

Asimismo, se exploró la importancia de romper con las vivencias y aprendizajes que no permiten avanzar. Shulamit Graber presentó “Las 3 R’s: Repara, Resignifica y Reinvéntate”, donde habló de la posibilidad de resignificar lo vivido después del trauma y abrir camino a una nueva etapa.

Patricia Restrepo propuso mirar la alimentación desde un lugar más consciente, libre de culpa y de restricciones, contrario a lo que muchos han aprendido a través de los años. Si te perdiste de esta edición de la LCK Experience, pero te gustaría aprender sobre las técnicas para mejorar tu bienestar integral, la buena noticia es que la próxima edición ya está confirmada y se celebrará el 24 y 25 de septiembre de 2027, con boletos ya a la venta en https://lckexperience.com.mx/ con un descuento especial.