Ministros van por nueva operación del PJ

Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) preparan una propuesta de reformas a las leyes secundarias para modificar aspectos del funcionamiento interno del Poder Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).

Durante la conferencia mañanera, la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que integrantes de la SCJN solicitaron apoyo de la titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, Luisa María Alcalde, para elaborar la iniciativa, aunque no detalló qué disposiciones serían las que podrían ser modificadas.

“A Luisa María la buscaron de la Corte, porque hay algunos cambios que quieren hacer en el Tribunal de Disciplina (Judicial) y algunos otros temas que vienen del propio Poder Judicial, que desean que haya algunos cambios en las leyes, no en la Constitución, pero sí en las leyes. Entonces… Luisa María está trabajando con ellos para que, a petición de ellos, se pueda presentar alguna iniciativa que modifique algunos temas relacionados con la operación del Poder Judicial”, detalló.

La Presidenta destacó que su Gobierno no intervendrá en las decisiones internas que adopte la Suprema Corte y señaló que corresponderá al Poder Judicial definir el alcance de los ajustes que busca impulsar.