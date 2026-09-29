Cruz Azul apuesta a producir 3 millones de t de cemento

VÍCTOR Velázquez, presidente del Consejo de Administración de La Cruz Azul, en una imagen de archivo.

La Cooperativa La Cruz Azul prevé alcanzar una producción de hasta tres millones de toneladas de cemento al año una vez que opere a plena capacidad la nueva unidad de calcinación de su planta de Tula de Allende, Hidalgo, como parte del proceso de expansión y modernización que mantiene en distintas entidades del país.

La empresa destinará 6 mil 500 millones de pesos para fortalecer sus operaciones en Hidalgo, inversión que incluye la renovación de infraestructura existente, la construcción de una nueva línea de producción y recursos destinados al reacondicionamiento del Hospital Cruz Azul.

Del monto total, 3 mil 700 millones de pesos corresponden a la nueva línea de producción de cemento, que registra actualmente un avance de 85 por ciento; otros mil 800 millones serán utilizados para la renovación y reacondicionamiento de la planta cementera de Tula y más de mil millones se dirigirán al hospital de la cooperativa.

El Dato: La compañía prevé generar más de 14 mil empleos directos e indirectos, en beneficio de las comunidades aledañas a sus actividades económicas y sociales.

Víctor Velázquez, presidente del Consejo de Administración de Cooperativa La Cruz Azul, sostuvo que los proyectos forman parte de la estrategia de crecimiento de la compañía y de su apuesta por mantener inversiones en las comunidades donde mantiene operaciones.

“Invertir representa apostar por el futuro de las comunidades, la generación de empleos y el bienestar de las familias hidalguenses”, señaló el directivo.

La expansión de la cooperativa contempla las plantas en Oaxaca, Campeche, Aguascalientes y Puebla, donde desarrolla distintos proyectos para incrementar o modernizar sus capacidades productivas.

Entre ellos se encuentra la construcción de una nueva planta cementera en Campeche, así como una tercera línea para la producción de sacos en Puebla. En Aguascalientes implementa nuevas líneas de coprocesamiento industrial, mientras que en Oaxaca realiza trabajos de modernización de infraestructura e incorpora nuevas trituradoras.

La Cooperativa La Cruz Azul tiene sus orígenes en 1881 en Tula de Allende, y actualmente mantiene operaciones productivas en cinco estados del país. La empresa señaló que atraviesa una etapa de transformación mediante proyectos orientados tanto a ampliar su capacidad como a modernizar sus instalaciones.