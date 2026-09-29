IA potencia los ataques cibernéticos en México

La inteligencia artificial (IA) se convirtió en una de las principales armas de los ciberdelincuentes para incrementar la velocidad y precisión de los embates. La amenaza no es menor, ya que los ataques en México durante el primer semestre de 2026 alcanzaron una cifra de 6 mil 800 millones de eventos maliciosos, de acuerdo con información de FortiGuard Labs.

En entrevista con La Razón, Jorge Miranda, director general de Fortinet México, advirtió que la tecnología permite analizar información disponible en Internet y redes sociales para construir ataques cada vez más personalizados, capaces de utilizar nombres, relaciones personales y otros datos de sus objetivos para aumentar las posibilidades de engañarlos.

El Dato: Una encuesta de Fortinet señala que 52% de las organizaciones refiere que las brechas de seguridad les cuestan más de un millón de dólares, frente a 38% en 2021.

“Una de las más grandes amenazas que existe hoy, para bien y para mal, es la Inteligencia Artificial. Hoy por hoy la IA ha venido a potenciar los ataques en México”, explicó el directivo.

La transformación es significativa frente a los antiguos intentos de fraude que se realizaban a través de correos electrónicos que podían delatarse por errores ortográficos, nombres incorrectos o mensajes genéricos, explicó; hoy, sostuvo, los atacantes pueden estudiar previamente a sus víctimas.

“Te llaman bien por tu nombre, conocen a tu familia, saben con quién te relacionas… porque esa información es pública en la red. Y entonces hacen un ataque tan dirigido que puede llegar a penetrarlos y la posibilidad de lograr su cometido es mucho más alta que antes”.

El Tip: Fortinet recomienda mantener actualizados sistemas y contraseñas y capacitar al personal.

De los 6 mil 800 millones de eventos maliciosos detectados en el país durante los primeros seis meses del año, alrededor de 2 mil millones correspondieron a escaneo y reconocimiento activo; es decir, actividad automatizada que busca infraestructura expuesta, servicios disponibles y posibles vulnerabilidades. Sin embargo, explicó que el avance tecnológico está modificando la defensa. Refirió que las organizaciones necesitan utilizar la misma Inteligencia Artificial para detectar, contener y responder a las amenazas en menor tiempo.

El directivo señaló que con Fortinet una organización puede contar con alrededor de 41 soluciones distintas de ciberseguridad, desde antivirus y sistemas antispam hasta herramientas de protección de correo electrónico, que deben intercambiar información para reaccionar ante una ofensiva.

“¿Cómo pones un agente de Inteligencia Artificial homogéneo para que responda automáticamente ante una amenaza? Es muy difícil”, señaló. La apuesta, explicó, es integrar las herramientas para que puedan comunicarse y reducir la respuesta ante un incidente de días u horas a minutos.

6.8 mil millones de eventos detectados de enero a junio

El Reporte Global sobre la Brecha de Habilidades en Ciberseguridad 2026 de Fortinet muestra que 91 por ciento de los responsables consultados utiliza o experimenta con soluciones de seguridad impulsadas por IA y 84 por ciento considera que éstas vuelven más efectivos y eficientes a sus equipos.

Al mismo tiempo, 44 por ciento identifica la defensa contra ataques impulsados por Inteligencia Artificial como una de sus principales preocupaciones.

INDUSTRIA, EN LA MIRA. El incentivo de los atacantes también cambió. Fortinet señaló que, si anteriormente parte de las ofensivas buscaba demostrar la capacidad para dejar fuera de servicio a una organización, actualmente predominan aquellas encaminadas a obtener un beneficio económico.

Esto coloca bajo presión a la manufactura, donde paralizar una línea de producción puede representar pérdidas millonarias en cuestión de minutos. El directivo indicó que las empresas del sector están siendo particularmente atacadas ante el valor económico de detener sus operaciones.

No obstante, descartó que la ciberseguridad tenga que convertirse en un freno para la relocalización de inversiones hacia México, al afirmar que las empresas que llegan al país para abastecer al mercado estadounidense incorporan esquemas de protección tanto por los requerimientos que deben cumplir como por la necesidad de mantener funcionando sus plantas.