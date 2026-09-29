Ingresos se ubican en 4.3 bdp

Los ingresos del Gobierno federal, entre enero y agosto, alcanzaron una cifra de cuatro billones 326 mil 829 millones de pesos, un incremento de 154 mil 494 millones de pesos respecto al mismo periodo de 2025, informó el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El organismo destacó que sólo por ingresos tributarios recaudó tres billones 857 mil 402 millones de pesos, lo que significó un incremento nominal de 162 mil 173 millones de pesos respecto a los primeros ocho meses del año pasado.

El Impuesto sobre la Renta (ISR) fue el que más contribuyó con un billón 997 mil 155 millones de pesos; siguió el Impuesto al Valor Agregado (IVA) con un billón 189 mil 173 millones de pesos y por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) se recaudaron más de 454 mil 280 millones de pesos.

Ante ello, el SAT reconoció a los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales, al asegurar que con ello se fortalece la recaudación, el desarrollo de la economía mexicana y el bienestar de la población.