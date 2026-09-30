Elección judicial ‘es una apuesta a la esperanza’, sostiene Hugo Aguilar

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, sostuvo que el proceso de elección de jueces, ministros y magistrados es “una apuesta a la esperanza”, al afirmar que la sociedad y la historia pueden mejorar al participar en la renovación del Poder Judicial de la Federación.

Durante la presentación del libro Rafael Cauduro: Una vida dedicada al arte, obra mural, realizada el pasado 29 de septiembre en la sede del máximo tribunal, el ministro consideró que la obra del fallecido muralista ofrece una perspectiva alentadora sobre la posibilidad “de componer lo que está mal en este momento de la historia”.

En ese sentido, aseveró que, tras la primera elección judicial de la historia de México, en la que se eligieron diversos 881 cargos federales por voto popular, la Suprema Corte impulsa “una atención al clamor por la justicia”.

“Nosotros no decimos que todo está echado a perder, que no hay nada que hacer en esta sociedad. (...) En gran medida, la apuesta por participar en el proceso de elección judicial es una apuesta a la esperanza, es una apuesta a que las cosas pueden cambiar y que nosotros podemos ser un actor central para este cambio”, aseguró.

Aguilar Ortiz también apuntó que la Corte tiene presente que detrás de cada expediente “hay personas, hay colectivos, hay una sociedad viva”, y que con cada resolución las y los ministros tienen la posibilidad de dar cauce o interrumpir el futuro.

“Aquí hemos dicho que la justicia no es la mera aplicación de la norma, no es acumular hojas en un expediente. Detrás de cada expediente hay personas, hay colectivos, hay una sociedad viva y detrás de una sentencia impactamos una vida, truncamos un futuro o al contrario, le damos viabilidad a una aspiración legítima” , expresó.

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cehr