Jefe de la DEA ve “conexión mortal” entre cárteles y el Gobierno mexicano

El director de la DEA (siglas en inglés para la Administración para el Control de Drogas) sostuvo que Estados Unidos continuará con el intercambio de información con otros países para identificar y exhibir a funcionarios que colaboren con organizaciones criminales.

A través de la red social X, Terrance Cole aseguró que “de una forma u otra, se hará justicia”, luego de la detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro” en Guasave, Sinaloa.

“Aquellos que conspiran con terroristas y amenazan nuestra seguridad nacional serán llevados ante la justicia”, expresó.

Cole sostuvo que las autoridades estadounidenses mantendrán las acciones para desmantelar las organizaciones criminales y la corrupción, a fin de “proteger y defender nuestra seguridad nacional y a nuestros ciudadanos”.

International partnerships matter. The @DEAHQ @HSTaskForce will continue to share critical intelligence with our trusted international partners, exposing corrupt government officials who conspire with designated foreign terrorist organizations.



Our commitment is unwavering:… — DEA Terry Cole (@DEATerryCole) November 23, 2026

EU aportó información para captura de ‘Chapo Isidro’: Defensa

| Por Yulia Bonilla

Por otra parte, el gobierno de México aclaró que la participación de Estados Unidos en la captura de “Chapo Isidro” fue a petición de México y consistió únicamente en intercambio de información.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, aseguró que Estados Unidos aportó información que facilitó la ubicación del presunto líder de la organización Beltrán Leyva, aliada de la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.

“Se realizó sin contravenir ningún precepto legal y también fue apegado totalmente a los principios que rigen la relación bilateral con Estados Unidos de reciprocidad, confianza mutua, respeto a la soberanía y coordinación sin subordinación”, subrayó.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, durante la presentación de detalles sobre la detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias "Chapo Isidro", el 23 de noviembre de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la colaboración forma parte del acuerdo bilateral en materia de seguridad, y sostuvo que la operación fue realizada exclusivamente por las autoridades mexicanas.

No obstante, señaló que la administración de Donald Trump solicitó la intervención directa de Estados Unidos, a lo que el gobierno de México se negó.

“Nunca es una invasión a nuestra soberanía, sino es a petición de México. Entonces ha quedado muy claro cuál es el esquema de coordinación con Estados Unidos y eso es muy bueno porque se respetan los cuatro principios que hemos determinado desde el principio. Ellos tenían la intención de operar con sus fuerzas armadas en México, a lo cual dijimos que no; tenían la intención de tener mucho más injerencia, incluso en la planeación de las operaciones y dijimos que no”, explicó durante su conferencia matutina de este 23 de noviembre.

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cehr