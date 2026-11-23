La Fiscalía General de la República (FGR) redujo de 473 a 242 días el tiempo promedio para judicializar investigaciones, una disminución de casi ocho meses, mientras que las sentencias condenatorias aumentaron 18.3 por ciento, informó su titular, Ernestina Godoy Ramos, durante una reunión con integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados.

De acuerdo con el balance que presentó ante los legisladores, entre el 1 de diciembre de 2025 y el 31 de octubre de 2026, la institución inició 79 mil 889 carpetas de investigación, cifra que representa un incremento de 4.2 por ciento respecto del periodo anterior.

En ese mismo lapso, las vinculaciones a proceso pasaron de 17 mil a más de 19 mil, con un crecimiento de 12.1 por ciento, mientras que los fallos condenatorios aumentaron hasta llegar a los 13 mil 482, es decir, dos mil 87 resoluciones adicionales.

Durante su exposición, Godoy Ramos destacó que los resultados responden a la implementación de un nuevo modelo de investigación, cuyo propósito consiste en fortalecer las pruebas que sustentan los expedientes y ampliar las indagatorias hacia las estructuras financieras y operativas de las organizaciones delictivas.

“Una carpeta se sostiene con pruebas, no con dichos ni con rumores”, afirmó la fiscal general, quien planteó la necesidad de superar las investigaciones fragmentadas para identificar tanto a los responsables directos de los delitos como a las redes que permiten su operación.

Se reúne titular de FGR con integrantes de la Junta de Coordinación Política de la @Mx_Diputados.



La Fiscal General de la República, @ErnestinaGodoy_ resaltó que cuando el Estado mexicano actúa de manera conjunta y coordinada, es más poderoso que cualquier expresión criminal.… pic.twitter.com/7ja1KGxeLL — FGR México (@FGRMexico) November 23, 2026

El informe también establece que la dependencia efectuó 480 mil 501 actos de investigación y dos mil 506 cateos, además de elaborar 287 mil 107 dictámenes periciales, cantidad que representa un incremento de 11.4 por ciento frente al periodo previo.

A estas actividades se suman 179 mil 618 productos de inteligencia y análisis de información, herramientas que, según la funcionaria, permiten fortalecer las investigaciones mediante recursos tecnológicos, estudios especializados y el intercambio de datos entre instituciones de seguridad.

Uno de los rubros que concentró parte de los resultados fue el combate al robo y tráfico ilegal de combustibles, por el cual la Fiscalía abrió 10 mil 856 expedientes y obtuvo 232 sentencias condenatorias durante el periodo que comprende el balance.

Respecto de los delitos contra la propiedad intelectual, la titular del organismo reportó el aseguramiento de más de 16 millones de productos, cuyo valor supera los cuatro mil millones de pesos, como parte de las acciones contra la comercialización de mercancías ilícitas.

En materia de defraudación fiscal, la institución recuperó 724 millones de pesos para el erario mediante aseguramientos de inmuebles, cuentas bancarias, sentencias condenatorias y acuerdos reparatorios, además de identificar estructuras dedicadas a emitir facturas por operaciones inexistentes.

Por otra parte, las acciones de extinción de dominio permitieron obtener 195 sentencias y recuperar 496.9 millones de pesos, recursos que la funcionaria vinculó con las estrategias para afectar el patrimonio de las organizaciones criminales.

La fiscal general sostuvo que el combate a las economías delictivas constituye una de las prioridades de la institución, debido a que las investigaciones no deben limitarse a la detención de personas, sino alcanzar los recursos y mecanismos que sostienen sus actividades. “Son recursos que el crimen le quita al pueblo de México, desde la Fiscalía estamos comprometidos a devolvérselo”, expresó ante los coordinadores parlamentarios.

Como parte de la presentación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, Ernestina Godoy explicó que el nuevo esquema institucional contempla el fortalecimiento de las oficinas federales en las entidades, la coordinación con fiscalías locales, la incorporación de inteligencia criminal y la profesionalización del personal.

Asimismo, reconoció las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión en materia de seguridad pública, investigación e inteligencia, Guardia Nacional, extorsión y búsqueda de personas, las cuales, señaló, proporcionan herramientas jurídicas para ampliar las capacidades de las autoridades.

Godoy Ramos aseguró que la autonomía de la Fiscalía debe garantizar investigaciones independientes, respeto a los derechos humanos y protección a las víctimas, sin presiones externas que comprometan las decisiones ministeriales.

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LMCT