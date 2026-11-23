La Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó enviar al Consejo General la propuesta para designar a Mirna Eugenia Garduño Ruiz como vocal ejecutiva de la Junta Local en Oaxaca, pese a que existen procedimientos de investigación en su contra.

Durante la sesión, el consejero Jorge Montaño Ventura confirmó que esos expedientes siguen en curso, aunque no precisó cuántos son, qué autoridades los investigan, qué hechos se le atribuyen ni desde cuándo fueron iniciados.

Al exponer sus observaciones sobre la propuesta, Montaño Ventura señaló que votaría a favor de la designación porque debe prevalecer el principio de presunción de inocencia. Sin embargo, advirtió que, si las investigaciones arrojan resultados adversos para la funcionaria o se emiten sentencias favorables a las personas que presentaron los señalamientos, el Instituto tendría que valorar las acciones correspondientes, incluida una eventual remoción.

“Yo sí quiero hacer este hincapié en ello y voy a dar el voto porque existe un principio en este país que se llama presunción de inocencia”, expresó el consejero.

Mirna Eugenia Garduño Ruiz ı Foto: X @INE_Tlaxcala

También planteó: “¿Qué va a suceder si el día de mañana los procedimientos le resultan adversos o existen sentencias que favorezcan a las personas que le hacen los señalamientos? Bueno, pues tendremos que iniciar los procedimientos que tenemos también o el caso de una remoción o, bueno, el procedimiento que siguiera”.

El consejero sostuvo que el Instituto no puede ignorar la existencia de las denuncias ni la situación de quienes se consideran agraviados. “No podemos soslayar, hacer a un lado, porque existe una persona que se siente agraviada y que fue quien ha presentado estas denuncias”, dijo.

Por su parte, la consejera Rita Bell López Vences confirmó que la información sobre los procedimientos ya había sido comunicada a las integrantes y los integrantes del Consejo General antes de la sesión de la comisión.

“Tenemos esta información que señala el consejero Montaño y que yo hice saber también a las y los integrantes del Consejo General previa a esta comisión para que tuvieran la información correspondiente”, señaló.

La comisión aprobó por unanimidad remitir el anteproyecto de designación al Consejo General del INE.

La propuesta establece que Garduño Ruiz asumiría el cargo a partir del 1 de diciembre de 2026, una vez que sea avalada por el máximo órgano de dirección del Instituto.

Sede del Instituto Nacional Electoral (INE), en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT