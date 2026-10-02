Cruz Azul: Velázquez impulsa crecimiento

Y nos cuentan que una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de la Cooperativa La Cruz Azul, el presidente del Consejo de Administración, Víctor Velázquez, se declaró listo para continuar con la ruta de crecimiento de la empresa en favor de los socios. Y es que resulta que se ha informado de una inversión de 6,500 millones de pesos para impulsar operaciones en el estado de Hidalgo. Los proyectos que conforman esa cartera, nos aseguran, permitirán la creación de más de 14 mil 200 empleos directos e indirectos y llegar a una producción de hasta tres millones de toneladas de cemento anuales. Lo anterior, alineado al objetivo de alcanzar un crecimiento de 17 por ciento en la producción de cemento al cierre de 2026. Pero no sólo eso, pues la cooperativa lleva a cabo proyectos que van más allá de la producción y se relacionan con la salud, la educación y el deporte, con los cuales fortalece su presencia en entidades como Campeche, Oaxaca, Aguascalientes y la Ciudad de México. Ahí el dato.