Defensa y Guardia Nacional despliegan 500 efectivos en la frontera de Tamaulipas

Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional despliegan 500 efectivos en frontera de Tamaulipas.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informaron que este 4 de octubre inició una “Operación Concurrente”, o espejo, en la frontera del estado de Tamaulipas, como resultado de la coordinación entre autoridades militares de México y Estados Unidos.

Por parte de México, participan 500 efectivos del Ejército y la Guardia Nacional, con el apoyo de dos helicópteros UH-60 de la Fuerza Aérea, además de drones y equipos antidron móviles y semifijos, con el objetivo de contribuir a evitar el tráfico de drogas y personas.

En la operación participan helicópteros UH-60 de la Fuerza Aérea. ı Foto: Especial

El pasado 3 de octubre los comandantes de la XI Región Militar, con sede en Torreón, Coahuila, y de la 8/a. Zona Militar, en Reynosa, Tamaulipas, establecieron comunicación con sus contrapartes de la Fuerza de Tarea Conjunta “Frontera Sur” de Estados Unidos.

Lo anterior, para garantizar la coordinación bilateral para la operación concurrente, en la que cada país actuará dentro de su respectivo territorio.

En Tamaulipas, las tareas de seguridad se llevarán a cabo en la frontera de los municipios de Nueva Ciudad Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo y Díaz Ordaz.

Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional despliegan 500 efectivos en frontera de Tamaulipas. ı Foto: Especial

La Defensa explicó que este mecanismo de cooperación bilateral se conduce bajo los principios de “reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y territorios soberanos”.

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cehr