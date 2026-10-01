Defensa perfila reorganización de las Fuerzas Armadas con visión hacia 2050

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, perfiló una reorganización de las Fuerzas Armadas con horizonte a 2050, que incorpora a la Guardia Nacional como fuerza permanente y concentra las comandancias del Ejército, Fuerza Aérea y esa corporación en el Cuartel General Superior, al que definió como el “corazón estratégico de la seguridad y la defensa nacional de nuestro país”.

Durante la ceremonia por el 205 aniversario de la creación de la Secretaría de Guerra y Marina, antecedente de la actual Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el general destacó la actualización del Plan Militar DN-VIII y sostuvo que la institución mantiene un proceso de modernización en sus sistemas educativo, logístico, administrativo, de inteligencia, adiestramiento y operación.

“Quiero ser enfático sobre un tema de gran relevancia, no solo para las Fuerzas Armadas, sino para todo el país y en el que esta Secretaría de Estado encuentra su razón de ser: la Defensa Nacional”, expresó desde la Plaza de la Lealtad, en la Ciudad de México.

Trevilla Trejo señaló que a partir de 2021 comenzaron cambios en la estructura de la dependencia, entre ellos la creación del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional y de la Comandancia del Ejército Mexicano, además de otros organismos destinados al cumplimiento de sus misiones.

Trevilla Trejo señaló que a partir de 2021 comenzaron cambios en la estructura de la dependencia ı Foto: Especial

A esas modificaciones se sumó la actualización del Plan DN-VIII, establecido en 2021, que incorpora proyectos estratégicos para desarrollar las capacidades del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional a corto, mediano y largo plazo, con una visión que llega hasta 2050.

Trevilla Trejo también resaltó la integración de la Guardia Nacional como fuerza armada permanente bajo responsabilidad de la Sedena, con atribuciones para realizar tareas de seguridad pública y, en su caso, de defensa nacional. El general ubicó esta incorporación como parte de una nueva etapa para la dependencia, que ahora concentra bajo su estructura al Ejército, la Fuerza Aérea y la corporación federal.

La renovación también alcanzó la formación castrense. Trevilla Trejo destacó la conversión de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea en Universidad de Defensa Nacional, un cambio que incluye la revisión profunda de los planes y programas de los planteles militares para preparar a sus integrantes en las tareas vinculadas con esta función del Estado.

“Esta permanente evolución constituye la respuesta firme y trascendente de una institución que, después de más de dos siglos, continúa transformándose a la par de la nación para cumplir con las misiones constitucionales y cada una de las tareas que le han sido encomendadas”, afirmó.

La ceremonia recordó además el origen de la dependencia el 4 de octubre de 1821, pocos días después de la consumación de la Independencia. Entonces surgió la Secretaría de Guerra con encargo de la de Marina, junto con otros tres ministerios responsables de relaciones interiores y exteriores, Hacienda, así como Justicia y Negocios Eclesiásticos.

Ceremonia por el 205 aniversario de la creación de la Secretaría de Guerra y Marina ı Foto: Especial

Según Trevilla Trejo, durante el siglo XIX la institución participó ante episodios como el intento de reconquista española de 1829, la intervención francesa de 1838, la guerra contra Estados Unidos entre 1846 y 1848 y la segunda intervención francesa de 1862 a 1867.

En 1937, la Secretaría de Guerra y Marina adoptó su actual denominación. El general explicó que sustituir el concepto de “Guerra” por el de “Defensa Nacional” buscó establecer una postura institucional bajo la cual las armas tendrían como propósito repeler una invasión.

Más tarde, la planeación militar incorporó mecanismos específicos para responder ante amenazas externas y emergencias. En 1951 surgió el primer Plan Militar de Defensa Nacional, mientras que en 1965 apareció el DN-III, del cual derivó el Plan DN-III-E para auxiliar a la población frente a desastres. Ese esquema de ayuda humanitaria indicó, ha permitido que personal militar mexicano participe en 99 ocasiones fuera del país.

Al cerrar su mensaje, Trevilla Trejo reconoció a soldados, pilotos y elementos de la Guardia Nacional que integran la dependencia y llamó a preservar los principios que dieron origen a la institución.

“Son más de 200 años de historia los que nos motivan a preservar con orgullo los principios que nos dieron origen, nos impulsan a seguir fortaleciendo día con día nuestras capacidades y nos alientan para continuar cumpliendo con honor, con lealtad y con entereza a la sociedad mexicana, pero sobre todo al pueblo de México”, expresó.

Trevilla Trejo destacó la conversión de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea en Universidad de Defensa Nacional ı Foto: Especial

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT