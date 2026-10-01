Gobierno de EU entrega a México a 20 fugitivos buscados por delitos graves

Más de 20 fugitivos buscados en México fueron entregados a autoridades mexicanas por Estados Unidos, informó este jueves el Embajador Ronald Johnson.

Con estas nuevas entregas, indicó, suman más de 350 personas devueltas a México desde el inicio de la Administración del Presidente Donald Trump.

Ronald Johnson indicó que los fugitivos son buscados por delitos graves, entre ellos vínculos con organizaciones narcoterroristas, asesinato, lavado de dinero, secuestro, intento de asesinato, agresión, robo, violencia doméstica, posesión de drogas y delitos relacionados con drogas peligrosas.

“Estas devoluciones forman parte de los esfuerzos compartidos de nuestros países para hacer rendir cuentas a los criminales”, afirmó el Embajador Ronald Johnson.

“Cuando trabajamos juntos, enviamos un mensaje claro: no importa a dónde huyan, serán encontrados y llevados ante la justicia”.

Ronald Johnson no detalló las identidades de las personas entregadas, las fechas de los traslados ni los delitos atribuidos a cada una.

More than 20 additional fugitives wanted in Mexico have been turned over to Mexican authorities, adding to the more than 350 already returned since the start of @POTUS @realDonaldTrump’s Administration. They are wanted for serious crimes including ties to narcoterrorist… pic.twitter.com/JFpvYCXiOU — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) October 1, 2026

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FGR