Javier Solórzano Zinser │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

La Presidenta y su partido andan en algo así como el control de daños con el caso Taddei.

La expresidenta del INE pasó de ser honesta, experta en elecciones y destacada mexicana, a pasar a segundo plano para que todas y todos en la 4T se deslindaran de ella. Una vez más, se presentan escenarios conocidos, para el gobierno y su partido los problemas están fuera de ellos, el caso del INE tiene que ver con la dinámica de la gobernabilidad y con las decisiones que en el Congreso se han tomado sobre el Instituto.

Cada vez aparecen más elementos para confirmar que en torno a Taddei se presentó una relajación total, quizá porque dentro de la 4T asumieron que era una de las suyas, y que, si bien jugaba el papel de aliada, presuponían que no iba a meter a nadie en ningún problema.

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En mucho de lo que vivía el INE subyacía la idea de que el Instituto poco a poco se iba convirtiendo en una pieza estratégica del nuevo régimen morenista. Lo que está pasando tiene que ver con un mal diseño de las cosas y con la falta de mecanismos internos, que debieron obligar a preguntarse cómo funcionan en la práctica las cosas más allá del diseño con el cual se fundamenta.

Guadalupe Taddei adquirió todo el poder en el INE, porque fueron precisamente las y los legisladores de Morena quienes se lo otorgaron. Hoy se quieren deslindar, pero en estos años le dieron todo el apoyo y además la llenaron de elogios y reconocimientos.

Deslindarse ahora es más bien buscar la manera de hacerse a un lado para que el control de daños sea lo menos adverso posible. Nadie consigna que Taddei era parte del movimiento, porque en sentido estricto no lo es. Sin embargo, el movimiento en su conjunto le dio todo el apoyo, el cual ya traía desde el gobierno de Sonora.

Andan buscando deslindarse como si con eso pudieran hacer a un lado sus responsabilidades. Toda la reestructuración que se ha hecho con el INE, viene directamente de las votaciones del oficialismo en el Congreso; ahí es donde se aprobó el apoyo discreción que le otorgaron a la expresidenta.

Existe una responsabilidad colectiva. Partiendo de ello es evidente que existen instancias dentro del Estado que debieron estar sistemáticamente atentas. La más importante estaba al interior del INE. Había signos concretos de que algo estaba pasando en términos de su administración. Debió llamar la atención de las y los consejeros el hecho de que, como lo venían consignando los medios, se perdiera la comunicación con Taddei.

Con todo el poder que el oficialismo le había entregado en el Congreso, como decíamos ayer, la lógica indicaba que tenían que preguntarse por lo que estaba pasando al interior del Instituto.

No se preguntaron nada porque consideran que el INE estaba en rumbo de ser un elemento más del cambio de régimen, dicho de otra manera, porque desde el gobierno y su partido consideraron que el Instituto estaba en buenas manos.

Están queriendo deslindarse, porque las cosas han entrado en los terrenos en que va quedando claro que de alguna manera la expresidenta del INE tenía, al menos, cierta relación con Morena y porque las cosas adquirieron niveles de escándalo.

Las evidencias que pesan en contra de Taddei y su entorno le pegan al Instituto y también al oficialismo. Quizá por eso colocaron en la mira a Lorenzo Córdova, lo cual tiene tintes de ser un distractor más que haya elementos en su contra.

Es obvio que quieren deslindarse. Por ahora, no se conocen las repercusiones que pueda tener todo esto entre el electorado y en el propio Instituto. Un primer paso para que las cosas pasen a otra dimensión será la forma en que elijan a la nueva presidenta o presidente.

RESQUICIOS.

Se acercan las elecciones intermedias en EU y sigue siendo un enigma si en algún momento Trump dirigirá sus baterías contra México. El caso Rocha Moya está latente, junto con el de otros políticos mencionados que presuntamente tienen relación con el narcotráfico; veremos qué pasa de aquí al martes.