• Seguimiento en Sinaloa

Nos comentan que en medio de la misión federal en Sinaloa, fue el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien puso sobre la mesa una tarea necesaria en esa entidad: fortalecer a las policías. Y es que, atendiendo instrucciones presidenciales, el titular de la SSPC acudió con el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño, a revisar necesidades de personal, capacitación, equipo e inteligencia de las corporaciones estatal y municipal de Culiacán. La agenda incluyó el C4 y el terreno para un nuevo penal, mientras que Mazatlán tendrá una revisión específica en la siguiente visita. Hay además una responsable del seguimiento, la titular del Secretariado Ejecutivo, Marcela Figueroa, y el compromiso de evaluar diariamente los avances para, de requerirse, ajustar la estrategia. Esa continuidad, nos dicen, será fundamental para traducir la coordinación federal en instituciones locales más fuertes y mayor tranquilidad para las familias sinaloenses. Ahí el dato.

• Los atiende Segob

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Y fue la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien ayer tuvo buenos resultados en la reunión que encabezó en Sonora con familias y colectivos de búsqueda de seis estados del noroeste del país. El encuentro, nos dicen quienes lo pudieron atestiguar, tuvo un doble propósito: presentar avances de la Estrategia Nacional de Búsqueda y escuchar demandas para crear una agenda de trabajo. Dato relevante es que la reunión se prolongó más de ocho horas, durante las cuales se tomó nota, por ejemplo, sobre peticiones —que tendrán respuesta para quienes llevan años buscando a sus seres queridos— de acciones de búsqueda inmediata, de coordinación entre fiscalías, además de que se destacó la necesidad de contar con carpetas de investigación y planes de búsqueda para cada caso. Por cierto que en la reunión estuvo presente el nuevo representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

• El reto en Jalisco

Una buena noticia para Guadalajara, nos señalan, es el proyecto federal que presentó el director de la Conagua, Efraín Morales, para mejorar la calidad y el abasto de agua con un horizonte de 30 años. ¡Vaya apuesta! Nos explican que la inversión de 14 mil 500 millones de pesos contempla dos acueductos y obras que permitirían sumar mil 200 litros por segundo, equivalentes al suministro para medio millón de personas. A ello se agregan las inversiones estatales en potabilización y colectores. Hay además un avance concreto frente a la contaminación: de unas 150 descargas irregulares detectadas, 80 ya fueron clausuradas. Nos hacen ver que la coordinación entre la Federación y el gobierno de Pablo Lemus abre una ruta para atender un problema que las familias conocen cada vez que abren la llave. Ahora tocará convertir proyectos y calendarios en agua limpia. Por lo pronto, hay obras, recursos y responsabilidades sobre la mesa.

• Auditar lo auditado

Quien no dejó pasar el señalamiento desde Palacio Nacional fue Lorenzo Córdova. Ante la petición de que se revise también su gestión al frente del Instituto Nacional Electoral, el exconsejero presidente respondió que en su turno —de 2014 a 2023— el organismo fue uno de los más auditados. En su reacción ante la alusión que hizo en las benditas redes —donde por cierto la polarización no se hizo esperar—, pidió al oficialismo echar ojo a un detalle: desde 2019, cuando él todavía estaba al frente, el titular del Órgano Interno de Control del árbitro electoral había sido nombrado por la mayoría morenista en San Lázaro y, según sostuvo, éste no encontró irregularidades relevantes; las menores, recalcó, fueron sancionadas. Y no sólo esto, también acusó un intento de desviar la atención de la crisis actual, pero dijo que no le saca a otra revisión: “Si quieren volver a auditar lo auditado, adelante”. Pendientes, porque, nos comentan, quizá no sea lo último que en este asunto se diga.

• Relevo será entre mujeres

Nos cuentan que en la Cámara de Diputados ya circula un borrador que perfila una primera definición para el relevo en el Instituto Nacional Electoral, tras la renuncia de Guadalupe Taddei: según el papel que ya comenzó a circular en redes, la convocatoria para presidir el INE sería exclusiva para mujeres. El documento de la Junta de Coordinación Política —nos insisten, aún con la leyenda “borrador”— plantea que la elegida pase por un comité técnico de cinco integrantes: tres designados por la propia Junta y dos por la CNDH. Su encargo concluiría el 3 de abril de 2032. Aunque aún falta un largo trámite para que esto se apruebe, nos hacen ver que en medio de la crisis que rodea al árbitro de las elecciones la ruta ya empieza a tomar forma y ahí, también nos indican, viene la prueba para las promesas de pluralidad y consenso: quiénes evaluarán a las aspirantes y con qué criterios. Porque definir que la presidencia del INE será para una mujer es una parte; garantizar independencia y recuperar la confianza en el árbitro será la tarea de fondo, nos comentan.

• La pata, la mano y el oficio

Dicen que el que ya le está tomando gusto a soltar máximas para responder —y resolver— ciertas coyunturas es el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez. Ante el oficio enviado desde la Cámara alta a la Cancillería para que legisladores tuvieran facilidades de acceso a la sala VIP del AICM, —como dijo él antes, “un error garrafal”— el morenista soltó: “Hay quienes pueden meter la pata y eso se puede tolerar, pero lo que no soporto es que metan la mano”. El mensaje, nos dicen, tiene un destinatario: el secretario técnico de la Mesa Directiva, Daniel Sibaja, quien se habría ido por la libre con una solicitud de ese tamaño. Para completar los deslindes, el también senador Gerardo Fernández Noroña salió a aclarar en el pleno que los morenistas no habían pedido ese privilegio y que la petición salió para tooodas las fuerzas políticas. Atentos.