Relevo será entre mujeres

Nos cuentan que en la Cámara de Diputados ya circula un borrador que perfila una primera definición para el relevo en el Instituto Nacional Electoral, tras la renuncia de Guadalupe Taddei: según el papel que ya comenzó a circular en redes, la convocatoria para presidir el INE sería exclusiva para mujeres. El documento de la Junta de Coordinación Política —nos insisten, aún con la leyenda “borrador”— plantea que la elegida pase por un comité técnico de cinco integrantes: tres designados por la propia Junta y dos por la CNDH. Su encargo concluiría el 3 de abril de 2032. Aunque aún falta un largo trámite para que esto se apruebe, nos hacen ver que en medio de la crisis que rodea al árbitro de las elecciones la ruta ya empieza a tomar forma y ahí, también nos indican, viene la prueba para las promesas de pluralidad y consenso: quiénes evaluarán a las aspirantes y con qué criterios. Porque definir que la presidencia del INE será para una mujer es una parte; garantizar independencia y recuperar la confianza en el árbitro será la tarea de fondo, nos comentan.