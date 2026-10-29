PAN pide depuración y fiscalización del órgano

El Partido Acción Nacional (PAN) exigió una depuración administrativa del Instituto Nacional Electoral (INE) que incluya la separación de funcionarios, auditorías a contratos y proveedores, así como investigaciones por posibles actos de corrupción y conflictos de interés durante la gestión de Guadalupe Taddei.

La bancada panista en la Cámara de Diputados presentó un pliego petitorio a la presidenta sustituta del organismo, Blanca Cruz García, con una serie de medidas para esclarecer las presuntas irregularidades y revisar las decisiones administrativas que adoptó la anterior conducción.

Entre las principales exigencias figura la separación de los servidores públicos que ingresaron en la administración de Taddei, además de aquellos que pudieran tener responsabilidad en los hechos bajo sospecha u obstaculizar las investigaciones. Los legisladores demandaron suspender contratos con indicios de irregularidades y examinar las adjudicaciones.

Para los diputados, la renuncia de Taddei no resuelve los cuestionamientos. Por ello, reclamaron que la próxima presidencia haga públicas las medidas que adopte y colabore con las autoridades para determinar las responsabilidades.

Sobre el funcionamiento institucional, los panistas plantearon recuperar los contrapesos y fortalecer las decisiones colegiadas para evitar la concentración de facultades en la presidencia. Más allá de las revisiones administrativas, la bancada vinculó sus demandas con la autonomía del árbitro electoral.

Bajo la consigna “INE Libre”, el grupo insistió en que la conducción del instituto debe garantizar transparencia en las contrataciones, rendición de cuentas y autonomía en sus decisiones, sin limitar los cambios institucionales a su sustitución.