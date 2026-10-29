La pata, la mano y el oficio

Dicen que el que ya le está tomando gusto a soltar máximas para responder —y resolver— ciertas coyunturas es el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez. Ante el oficio enviado desde la Cámara alta a la Cancillería para que legisladores tuvieran facilidades de acceso a la sala VIP del AICM, —como dijo él antes, “un error garrafal”— el morenista soltó: “Hay quienes pueden meter la pata y eso se puede tolerar, pero lo que no soporto es que metan la mano”. El mensaje, nos dicen, tiene un destinatario: el secretario técnico de la Mesa Directiva, Daniel Sibaja, quien se habría ido por la libre con una solicitud de ese tamaño. Para completar los deslindes, el también senador Gerardo Fernández Noroña salió a aclarar en el pleno que los morenistas no habían pedido ese privilegio y que la petición salió para tooodas las fuerzas políticas. Atentos.