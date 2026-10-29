Quien no dejó pasar el señalamiento desde Palacio Nacional fue Lorenzo Córdova. Ante la petición de que se revise también su gestión al frente del Instituto Nacional Electoral, el exconsejero presidente respondió que en su turno —de 2014 a 2023— el organismo fue uno de los más auditados. En su reacción ante la alusión que hizo en las benditas redes —donde por cierto la polarización no se hizo esperar—, pidió al oficialismo echar ojo a un detalle: desde 2019, cuando él todavía estaba al frente, el titular del Órgano Interno de Control del árbitro electoral había sido nombrado por la mayoría morenista en San Lázaro y, según sostuvo, éste no encontró irregularidades relevantes; las menores, recalcó, fueron sancionadas. Y no sólo esto, también acusó un intento de desviar la atención de la crisis actual, pero dijo que no le saca a otra revisión: “Si quieren volver a auditar lo auditado, adelante”. Pendientes, porque, nos comentan, quizá no sea lo último que en este asunto se diga.